Мы продолжаем томатные обзоры: сегодня вам предстоит познакомиться с лучшими крупноплодными сортами и гибридами – настоящими рекордсменами!Крупный томат – претендент на рекордНапомню, что рекордный вес одного плода томата до сих пор держится на отметке 3,51 кг! Но крупными (биф) считаются гибриды и сорта с плодами весом более 300 г самой разнообразной окраски и формы. Интерес к таким томатам у наших дачников огромный: даже на небольшом участке хотя бы один крупноплодный сорт или гибрид непременно есть, что вполне объяснимо. Во-первых, дачники успели по достоинству оценить их прекрасные вкусовые качества ; во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов спортивный интерес – каждый огородник втайне или открыто мечтает вырастить томат-чемпион.

Сорт 'Алсу' Прекрасный сорт сибирских селекционеров – подарок для тех, кто не любит возиться с высокорослыми томатами.





Томат 'Алсу'. Фото с сайта fermeru.pro. Плоды крупным планом. Фото с сайта dachamechty.ru



Это детерминантный сорт высотой до 80 см. Среднеранний (106-110 суток от всходов до созревания). Плоды красные, сердцевидной формы, массой 500-800 г, с отличными вкусовыми характеристиками. Он пригоден и для культуры открытого грунта, и для



Прекрасный сорт сибирских селекционеров – подарок для тех, кто не любит возиться с высокорослыми томатами.Томат 'Алсу'. Фото с сайта fermeru.pro. Плоды крупным планом. Фото с сайта dachamechty.ruЭто детерминантный сорт высотой до 80 см. Среднеранний (106-110 суток от всходов до созревания). Плоды красные, сердцевидной формы, массой 500-800 г, с отличными вкусовыми характеристиками. Он пригоден и для культуры открытого грунта, и для теплиц

Сорт 'Бердский крупный' Этот томат может стать любимцем для тех, кто хочет получить крупные плоды, но не любит высокие томаты, которые надо растить с дополнительными опорами, подвязками.





Томат 'Бердский крупный'. Фото с сайта dachamechty.ru.Фото с сайта 1semena.ru



Полудетерминантный, высотой до 1 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 700 г, с очень вкусной мясистой ароматной мякотью. Требует



Этот томат может стать любимцем для тех, кто хочет получить крупные плоды, но не любит высокие томаты, которые надо растить с дополнительными опорами, подвязками.Томат 'Бердский крупный'. Фото с сайта dachamechty.ru.Фото с сайта 1semena.ruПолудетерминантный, высотой до 1 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 700 г, с очень вкусной мясистой ароматной мякотью. Требует пасынкования только до первой цветочной кисти.

Гибрид 'Биг Биф' F1 Роскошный урожайный гибрид, ароматные плоды с сахаристой сочной мякотью которого так и хочется съесть прямо с куста. Такие томаты, нарезанные дольками, могут сделать любое блюдо «летним», праздничным.





Томат 'Биг Биф' F1. Фото с сайта otomatah.ru



Индетерминантный, высотой до 1,8 м, раннеспелый (99-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой 230-330 г. Удается в открытом грунте на юге, в теплицах средней полосы России – с





Роскошный урожайный гибрид, ароматные плоды с сахаристой сочной мякотью которого так и хочется съесть прямо с куста. Такие томаты, нарезанные дольками, могут сделать любое блюдо «летним», праздничным.Томат 'Биг Биф' F1. Фото с сайта otomatah.ruИндетерминантный, высотой до 1,8 м, раннеспелый (99-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой 230-330 г. Удается в открытом грунте на юге, в теплицах средней полосы России – с пасынкованием и подвязкой побегов; устойчив к томатным болезням

Гибрид 'Гордость застолья' F1 Это участник конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» на нашем сайте.





Томат 'Гордость застолья', фото



Индетерминантный гибрид высотой 1,8 м. Раннеспелый (90-105 суток). Плоды розово-малиновые, плоскоокруглые, массой 400 г и более. У Татьяны Анисимовны (пользователя нашего сайта)









Ее рекордсмен, фото



Выращивают в 2 стебля в коловой и шпалерной культурах, в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.



Это участник конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» на нашем сайте.Томат 'Гордость застолья', фото Татьяны Анисимовны Индетерминантный гибрид высотой 1,8 м. Раннеспелый (90-105 суток). Плоды розово-малиновые, плоскоокруглые, массой 400 г и более. У Татьяны Анисимовны (пользователя нашего сайта) самый крупный плод весил 543 г Ее рекордсмен, фото Татьяны Анисимовны Выращивают в 2 стебля в коловой и шпалерной культурах, в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.

Сорт 'Король Сибири' Несмотря на северное происхождение, этот сорт удается в открытом грунте и в средней полосе России, и на юге – я уже попробовала выращивать его в коловой культуре (то есть привязывая к металлическим колышкам из арматуры мягким шпагатом восьмеркой в нескольких местах). Хорош для выращивания в теплицах в средней полосе России.





Томат 'Король Сибири'. Фото с сайта asienda.ru. Один из его самых крупных плодов. Фото с сайта grounde.ru



Индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды оранжево-желтые, сердцевидные, массой 300-400 г. Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте (на юге) и в теплицах (средняя полоса России). Устойчив к томатным болезням.





Несмотря на северное происхождение, этот сорт удается в открытом грунте и в средней полосе России, и на юге – я уже попробовала выращивать его в коловой культуре (то есть привязывая к металлическим колышкам из арматуры мягким шпагатом восьмеркой в нескольких местах). Хорош для выращивания в теплицах в средней полосе России.Томат 'Король Сибири'. Фото с сайта asienda.ru. Один из его самых крупных плодов. Фото с сайта grounde.ruИндетерминантный лиановидный сорт высотой 1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды оранжево-желтые, сердцевидные, массой 300-400 г. Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте (на юге) и в теплицах (средняя полоса России). Устойчив к томатным болезням.

Сорт 'Медвежья лапа' Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте средней полосы России и на юге; в теплицах средней полосы России. Отличный урожайный салатный сорт для тех, кто любит томаты в свежем виде. Кроме того, настоящие гурманы прекрасно сочетают такие томаты с оливками, твердым сыром, различными специями: хреном.





Томат 'Медвежья лапа'. Фото с сайта sadovodu.com



Полудетерминантный, высотой 1,2-1,7 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 800 г, с сахаристой мякотью. Мощный куст требует подвязки и пасынкования.



Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте средней полосы России и на юге; в теплицах средней полосы России. Отличный урожайный салатный сорт для тех, кто любит томаты в свежем виде. Кроме того, настоящие гурманы прекрасно сочетают такие томаты с оливками, твердым сыром, различными специями: тимьяном , гвоздикой, корицей, имбирем, свежими листьями кинзы Томат 'Медвежья лапа'. Фото с сайта sadovodu.comПолудетерминантный, высотой 1,2-1,7 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 800 г, с сахаристой мякотью. Мощный куст требует подвязки и пасынкования.

Сорт 'Райское наслаждение' Вот такие красновато-розовые салатные томаты-великаны особенно хороши на юге, где они набираются жаркого солнца и становятся необыкновенно ароматными и вкусными! Они настолько изысканны сами по себе, что их можно только испортить добавлением грибами, бараниной,





Томат 'Райское наслаждение'. Фото с сайта elit-semena.com.ua



Это индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,2-1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды округлые, красноватые, массой 350-400 г. Пригоден для шпалер и коловой культуры в открытом грунте на юге и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.



Вот такие красновато-розовые салатные томаты-великаны особенно хороши на юге, где они набираются жаркого солнца и становятся необыкновенно ароматными и вкусными! Они настолько изысканны сами по себе, что их можно только испортить добавлением огурцов , оливок, листьев салата . Несмотря на самодостаточность, они прекрасно сочетаются с баклажанами картофелем , беконом, белой рыбой, болгарским перцем , моллюсками, луком , цыпленком, чесноком , яйцами.Томат 'Райское наслаждение'. Фото с сайта elit-semena.com.uaЭто индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,2-1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды округлые, красноватые, массой 350-400 г. Пригоден для шпалер и коловой культуры в открытом грунте на юге и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.

Гибрид 'Русский размер' F1 Оправдывает свое название на 100%! Его изумительный классический томатный вкус прекрасно сочетается с соленым беконом. Добавив листик салата, вы приготовите прекрасный сэндвич. Упростив данный вариант до бюджетного, можно получить вкуснейший бутерброд студенческого строительного отряда: дольки томата и кольца лука на черном свежем хлебе, намазанном сливочным маслом!





Томат 'Русский размер' F1. Фото с сайта 1semena.ru. Фото с сайта cwtimes.ru



Это сильнорослый лиановидный гибрид высотой 1,5-1,8 м. Позднеспелый (более 130-140 суток). Плоды ярко-красные, плоскоокруглые, массой до 2 кг, с сочной мякотью изысканного вкуса. Подходит для выращивания на шпалере или в коловой культуре в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Оставляя меньше завязей, можно получить более крупные плоды.





Оправдывает свое название на 100%! Его изумительный классический томатный вкус прекрасно сочетается с соленым беконом. Добавив листик салата, вы приготовите прекрасный сэндвич. Упростив данный вариант до бюджетного, можно получить вкуснейший бутерброд студенческого строительного отряда: дольки томата и кольца лука на черном свежем хлебе, намазанном сливочным маслом!Томат 'Русский размер' F1. Фото с сайта 1semena.ru. Фото с сайта cwtimes.ruЭто сильнорослый лиановидный гибрид высотой 1,5-1,8 м. Позднеспелый (более 130-140 суток). Плоды ярко-красные, плоскоокруглые, массой до 2 кг, с сочной мякотью изысканного вкуса. Подходит для выращивания на шпалере или в коловой культуре в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Оставляя меньше завязей, можно получить более крупные плоды.

Сорт 'Царь колокол' Для тех, кто не любит индетерминантные лиановидные сорта и гибриды, но хочет получить крупные вкусные плоды без установки опор, подвязки, пасынкования, подойдет этот сибирский сорт. К нам в гости прошлым летом приезжали родственники из Испании: они перепробовали все помидоры с грядки и выбрали именно этот сорт для приготовления простого каталонского блюда под названием пантумака. На поджаренный хлеб, натертый чесноком, они выдавили свежий сок и разложили мякоть томатов (без кожицы), сверху это полили оливковым маслом и посыпали солью. Это было божественно вкусно!





Томат 'Царь колокол'. Фото с сайта сажаем-сад.рф. Отдельный плод крупным планом. Фото с сайта dim-sad-gorod.com



Детерминантный, высотой до 1 м, в открытом грунте на юге вырастает до 0,8 м. Среднеспелый (100-105 суток). Плоды красные, каплевидной формы, массой 400-700 г. Выращивают в открытом грунте и в теплицах (в последнем случае его формируют и подвязывают). Устойчив к томатным болезням.



Вот еще интересные и полезные материалы по теме выбора различных сортов томатов:

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Помидоры крупноплодные «Золотой век»

Кроме того, в рамках конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» наши пользователи вырастили крупные томаты 'Золотое малиновое чудо', 'Малиновый закат', 'Малиновое эскимо'. А какие биф-томаты выращиваете вы?





Для тех, кто не любит индетерминантные лиановидные сорта и гибриды, но хочет получить крупные вкусные плоды без установки опор, подвязки, пасынкования, подойдет этот сибирский сорт. К нам в гости прошлым летом приезжали родственники из Испании: они перепробовали все помидоры с грядки и выбрали именно этот сорт для приготовления простого каталонского блюда под названием пантумака. На поджаренный хлеб, натертый чесноком, они выдавили свежий сок и разложили мякоть томатов (без кожицы), сверху это полили оливковым маслом и посыпали солью. Это было божественно вкусно!Томат 'Царь колокол'. Фото с сайта сажаем-сад.рф. Отдельный плод крупным планом. Фото с сайта dim-sad-gorod.comДетерминантный, высотой до 1 м, в открытом грунте на юге вырастает до 0,8 м. Среднеспелый (100-105 суток). Плоды красные, каплевидной формы, массой 400-700 г. Выращивают в открытом грунте и в теплицах (в последнем случае его формируют и подвязывают). Устойчив к томатным болезням.Вот еще интересные и полезные материалы по теме выбора различных сортов томатов:Кроме того, в рамках конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» наши пользователи вырастили крупные томаты 'Золотое малиновое чудо', 'Малиновый закат', 'Малиновое эскимо'. А какие биф-томаты выращиваете вы?

Большинство крупноплодных томатов – это салатные, десертные сорта и гибриды с сочной сладкой мякотью изысканного томатного вкуса. Поэтому их используют, прежде всего, в свежем виде а также для фаршировки . Они хороши для детского и диетического питания.Томат 'Малиновое эскимо', фото Елены Столповской С некоторыми из них вы уже познакомились на сайте благодаря пользователям, которые приняли участие в конкурсе «100 000 рублей за самый большой помидор».