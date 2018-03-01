Томаты-рекордсмены: десятка крупноплодных сортов и гибридов

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Людмила Улейская Ялта
Мы продолжаем томатные обзоры: сегодня вам предстоит познакомиться с лучшими крупноплодными сортами и гибридами – настоящими рекордсменами!

Крупный томат - претендент на рекорд
Крупный томат – претендент на рекорд

Напомню, что рекордный вес одного плода томата до сих пор держится на отметке 3,51 кг! Но крупными (биф) считаются гибриды и сорта с плодами весом более 300 г самой разнообразной окраски и формы. Интерес к таким томатам у наших дачников огромный: даже на небольшом участке хотя бы один крупноплодный сорт или гибрид непременно есть, что вполне объяснимо. Во-первых, дачники успели по достоинству оценить их прекрасные вкусовые качества; во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов спортивный интерес – каждый огородник втайне или открыто мечтает вырастить томат-чемпион.



Большинство крупноплодных томатов – это салатные, десертные сорта и гибриды с сочной сладкой мякотью изысканного томатного вкуса. Поэтому их используют, прежде всего, в свежем виде а также для фаршировки. Они хороши для детского и диетического питания.

Томат Малиновое эскимо, фото Елены Столповской
Томат 'Малиновое эскимо', фото Елены Столповской

С некоторыми из них вы уже познакомились на сайте благодаря пользователям, которые приняли участие в конкурсе «100 000 рублей за самый большой помидор».

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Сорт 'Алсу' 

Прекрасный сорт сибирских селекционеров – подарок для тех, кто не любит возиться с высокорослыми томатами.

Томат Алсу. Фото с сайта fermeru.pro. Плоды крупным планом. Фото с сайта dachamechty.ru
Томат 'Алсу'. Фото с сайта fermeru.pro. Плоды крупным планом. Фото с сайта dachamechty.ru

Это детерминантный сорт высотой до 80 см. Среднеранний (106-110 суток от всходов до созревания). Плоды красные, сердцевидной формы, массой 500-800 г, с отличными вкусовыми характеристиками. Он пригоден и для культуры открытого грунта, и для теплиц.

Сорт 'Бердский крупный'

Этот томат может стать любимцем для тех, кто хочет получить крупные плоды, но не любит высокие томаты, которые надо растить с дополнительными опорами, подвязками.

Томат Бердский крупный. Фото с сайта dachamechty.ru.Фото с сайта 1semena.ru
Томат 'Бердский крупный'. Фото с сайта dachamechty.ru.Фото с сайта 1semena.ru

Полудетерминантный, высотой до 1 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 700 г, с очень вкусной мясистой ароматной мякотью. Требует пасынкования только до первой цветочной кисти.

Гибрид 'Биг Биф' F1

Роскошный урожайный гибрид, ароматные плоды с сахаристой сочной мякотью которого так и хочется съесть прямо с куста. Такие томаты, нарезанные дольками, могут сделать любое блюдо «летним», праздничным.

Томат Биг Биф F1. Фото с сайта otomatah.ru
Томат 'Биг Биф' F1. Фото с сайта otomatah.ru

Индетерминантный, высотой до 1,8 м, раннеспелый (99-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой 230-330 г. Удается в открытом грунте на юге, в теплицах средней полосы России – с пасынкованием и подвязкой побегов; устойчив к томатным болезням.
 

Гибрид 'Гордость застолья' F1

Это участник конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» на нашем сайте.

Томат Гордость застолья, фото Татьяны Анисимовны
Томат 'Гордость застолья', фото Татьяны Анисимовны

Индетерминантный гибрид высотой 1,8 м. Раннеспелый (90-105 суток). Плоды розово-малиновые, плоскоокруглые, массой 400 г и более. У Татьяны Анисимовны (пользователя нашего сайта) самый крупный плод весил 543 г!



Её рекордсмен, фото Татьяны Анисимовны
Ее рекордсмен, фото Татьяны Анисимовны

Выращивают в 2 стебля в коловой и шпалерной культурах, в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.

Сорт 'Delicious'

Его семена могут продаваться под названием 'Делишес'. Именно в таких спелых томатах, как этот, в разгар лета содержится так называемый клубничный фуранон, поэтому ягоды земляники и плоды томата 'Delicious' взаимозаменяемы.

Томат Delicious, внешний вид и его зрелый плод. Фото с сайта happyseeds.ru
Томат 'Delicious', внешний вид и его зрелый плод. Фото с сайта happyseeds.ru

Это лиановидный сорт высотой до 2,5 м. Среднеспелый (120-130 суток). Плоды красно-вишневые, округлые, средним весом 500-800 г, но можно получить настоящих рекордсменов массой до 1,6 кг. Выращивают на шпалере или в коловой культуре; на юге – в открытом грунте, в средней полосе России – в теплицах.

Большой ассортимент сортов и гибридов томатов вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения нескольких интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать семена крупноплодных томатов.

Томат Копилка ®, 20 шт. 38 руб
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Томат Черное сердце Брэда (Brad's Black Heart), 5 шт. Premium Selection 125 руб
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Томат Мглистая роза Дана (Dana's Dusky Rose), 5 шт. Premium Selection 83 руб
seedspost.ru
Томат Персик, 5 шт. 81 руб
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Сорт 'Король Сибири'

Несмотря на северное происхождение, этот сорт удается в открытом грунте и в средней полосе России, и на юге – я уже попробовала выращивать его в коловой культуре (то есть привязывая к металлическим колышкам из арматуры мягким шпагатом восьмеркой в нескольких местах). Хорош для выращивания в теплицах в средней полосе России.

Томат Король Сибири. Фото с сайта asienda.ru. Один из его самых крупных плодов. Фото с сайта grounde.ru
Томат 'Король Сибири'. Фото с сайта asienda.ru. Один из его самых крупных плодов. Фото с сайта grounde.ru

Индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды оранжево-желтые, сердцевидные, массой 300-400 г. Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте (на юге) и в теплицах (средняя полоса России). Устойчив к томатным болезням.


Сорт 'Медвежья лапа'

Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте средней полосы России и на юге; в теплицах средней полосы России. Отличный урожайный салатный сорт для тех, кто любит томаты в свежем виде. Кроме того, настоящие гурманы прекрасно сочетают такие томаты с оливками, твердым сыром, различными специями: тимьяном, гвоздикой, корицей, имбирем, свежими листьями кинзы, хреном.

Томат Медвежья лапа. Фото с сайта sadovodu.com
Томат 'Медвежья лапа'. Фото с сайта sadovodu.com

Полудетерминантный, высотой 1,2-1,7 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 800 г, с сахаристой мякотью. Мощный куст требует подвязки и пасынкования.

Сорт 'Райское наслаждение'

Вот такие красновато-розовые салатные томаты-великаны особенно хороши на юге, где они набираются жаркого солнца и становятся необыкновенно ароматными и вкусными! Они настолько изысканны сами по себе, что их можно только испортить добавлением огурцов, оливок, листьев салата. Несмотря на самодостаточность, они прекрасно сочетаются с баклажанами, грибами, бараниной, картофелем, беконом, белой рыбой, болгарским перцем, моллюсками, луком, цыпленком, чесноком, яйцами.

Томат Райское наслаждение. Фото с сайта elit-semena.com.ua
Томат 'Райское наслаждение'. Фото с сайта elit-semena.com.ua

Это индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,2-1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды округлые, красноватые, массой 350-400 г. Пригоден для шпалер и коловой культуры в открытом грунте на юге и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.

Гибрид 'Русский размер' F1

Оправдывает свое название на 100%! Его изумительный классический томатный вкус прекрасно сочетается с соленым беконом. Добавив листик салата, вы приготовите прекрасный сэндвич. Упростив данный вариант до бюджетного, можно получить вкуснейший бутерброд студенческого строительного отряда: дольки томата и кольца лука на черном свежем хлебе, намазанном сливочным маслом!

Томат Русский размер F1. Фото с сайта 1semena.ru. Фото с сайта cwtimes.ru
Томат 'Русский размер' F1. Фото с сайта 1semena.ru. Фото с сайта cwtimes.ru

Это сильнорослый лиановидный гибрид высотой 1,5-1,8 м. Позднеспелый (более 130-140 суток). Плоды ярко-красные, плоскоокруглые, массой до 2 кг, с сочной мякотью изысканного вкуса. Подходит для выращивания на шпалере или в коловой культуре в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Оставляя меньше завязей, можно получить более крупные плоды.


Сорт 'Царь колокол'

Для тех, кто не любит индетерминантные лиановидные сорта и гибриды, но хочет получить крупные вкусные плоды без установки опор, подвязки, пасынкования, подойдет этот сибирский сорт. К нам в гости прошлым летом приезжали родственники из Испании: они перепробовали все помидоры с грядки и выбрали именно этот сорт для приготовления простого каталонского блюда под названием пантумака. На поджаренный хлеб, натертый чесноком, они выдавили свежий сок и разложили мякоть томатов (без кожицы), сверху это полили оливковым маслом и посыпали солью. Это было божественно вкусно!

Томат Царь колокол. Фото с сайта сажаем-сад.рф. Отдельный плод крупным планом. Фото с сайта dim-sad-gorod.com
Томат 'Царь колокол'. Фото с сайта сажаем-сад.рф. Отдельный плод крупным планом. Фото с сайта dim-sad-gorod.com

Детерминантный, высотой до 1 м, в открытом грунте на юге вырастает до 0,8 м. Среднеспелый (100-105 суток). Плоды красные, каплевидной формы, массой 400-700 г. Выращивают в открытом грунте и в теплицах (в последнем случае его формируют и подвязывают). Устойчив к томатным болезням.

Вот еще интересные и полезные материалы по теме выбора различных сортов томатов:

Кроме того, в рамках конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» наши пользователи вырастили крупные томаты 'Золотое малиновое чудо', 'Малиновый закат', 'Малиновое эскимо'. А какие биф-томаты выращиваете вы?


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Комментарии (59)
Я просто поражена таким крупным томатам. Как они только не обрываются или их надо как-то подвязывать. У меня таких крупных никогда не было…
прошу прощения за опечатку — подвязывать
Любовь Владимировна, добрый день! Я подвязываю только само растение к колышкам из старой арматуры. Плоды на томате держатся крепко, несмотря на свой размер, поэтому они не нуждаются ни в подвязке, ни в сеточках, как например, это делают с арбузами, дынями при выращивании их на шпалерах.
Когда у меня вырастают такие кабанчики, я просто опускаю стебель на доски, перевернутые пластиковые ящики, ибо стебли реально не выдерживают, а сорт, причем не гибрид, Глория, очень большие, под 600 грамм выходят.
Мы любим помидоры крупноплодные. Не те, что имеют массу 300-400 граммов, а те, что килограмм или больше. Считаем, что они самые вкусные в салатах. Часто фотографировала, порой просто взвешивала для интереса. И решила прекратить тратить на это время, когда увидела на дисплее электронных весов число граммов, которые сумел нарастить помидор сорта Розовый гигант. Обычно для того, чтобы получить особо крупные плоды в первой кисти, часто обрывают завязи, оставляя одну или две. Я так не делаю, мне ведь не для рекорда это нужно. Потому растут все плоды, что завязались. Вот один такой показываю.

Он был снят с куста утром, взвешен, но фотографировать смогла только вечером. За день он потерял 12 граммов. Уникальная методика похудения известна помидорам…
Чемпион среди помидоров в 2017 году. Вес 1553 грамма.
Чемпион среди помидоров в 2017 году. Вес 1553 грамма.
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Мой толстяк 2017 года.


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Татьяна, добрый день! А ваш чемпион еще и удивительно вкусный!
Добрый день! Очень вкусный! Такой салат получился замечательный и так много!
Вера, добрый день! У вас настоящий чемпион!
И это в открытом грунте в Сибири. У нас лето хорошее по теплу и солнечным дням, у нас оно короткое и зима холодная и долгая. Наше бы лето всем дачникам, но чтобы было хотя бы на месяц длиннее.
Попробуйте гигант Новикова.
Ринат, большое спасибо за совет.
Странно- томаты сибирских серий, но для выращивания в теплицах в средней полосе, и открытом грунте в южных регионах?
Наталия, добрый день! Большое спасибо вам за ваш вопрос, который позволил мне увидеть и исправить неточность в тексте. Конечно же, сибирские томаты пригодны для выращивания в открытом грунте средней полосе России.
А что удивляться! У нас лето жаркое, солнечное, но короткое. У нас арбузы растут в грунте. Если дачный участок расположен на склоне, то даже очень сладкие вырастают, потому что при разных углах наклона растениям достается разное количество солнечной энергии. Мой участок ровный и плоский, арбузы растут, даже крупные вырастают, но желаемой сладости набрать не могут. У нас фермеры арбузы на продажу выращивают, только сорта выбирают не крупноплодные, тогда на небольших склонах урожаи хорошие.

У нас огурцы в открытом грунте растут. Про помидоры и говорить нечего. Они у нас порой все до последней штучки на растениях вызревают.
Вот мой урожай грунтового перца прошлого года. Обычный урожай. Все под открытым небом. Снимала в середине сентября, когда заморозки пообещали. Мелкие плоды не снимала, потому что порой заморозок обойдет стороной и перчики еще подрасти сумеют. Это они в летней кухне на диване лежит. И это только то, что снималось разово, но ведь еще летом ели, консервировали, замораживали.

Урожай перцев, выращенных в грунте.
Урожай перцев, выращенных в грунте.
Прекрасно! Но вопрос о том, почему томаты этих сибирских серий рекомендовано в средней полосе выращивать в теплицах? У меня тоже в открытом грунте растут (Белгород), теплицы в планах нет.
Средняя полоса большая… Все сорта рекомендованы для конкретных регионов, областей. У вас могут расти помидоры в открытом грунте, а севернее?
Вера, вот это урожай!
Любим перцы!
А сколько кустов Вы сажаете? Можно где-то посмотреть Ваш способ выращивания?
Есть на сайте несколько статей и в комментариях. Вот от этой статьи можно по ссылкам попасть и на другие Болгарский перец: требования к влаге и почве
Главное — возраст рассады и главный корень.
Спасибо! Изучаю.
В прошлом году было примерно 60 растений. Нам на три семьи хватает. Если бы лето было длиннее, то можно было бы выращивать всего штук сорок. Мы из-за короткого лета вынуждены выращивать большее количество растений.
Ясно! Буду повышать свои знания и урожайность.
Прекрасный урожай, Вера! Я б за голову схватилась: куда девать? У нас в Бийске жила теща старшего брата. Жила в своем доме, огород был при нем небольшой, а еще и дача имелась, на которой и арбузы, и виноград выращивали и остальное всякое разное. Таких вкусных помидоров, как те, что привозили тогда из Бийска, я больше не ела. «Бычье сердце», кажется. Я в Бийске один разик была, малой еще, с родителями.
К соседям приезжали в гости на несколько дней родственники из Питера. Они удивлялись вкусу нашей еды. Очень им понравились на местные овощи.
У нас на Алтае очень вкусные помидоры и необыкновенно вкусная картошка. Очень вкусная сладкая морковка. Теперь уже местные жители, когда-то приехавшие из бывших азиатских республик (любители плова) говорят, что нашей морковки в плов надо класть совсем мало, настолько она сладкая.
Вера, добрый день! У меня до этого было ошибочное мнение, что слаще овощей и фруктов, выращенных в Крыму, нет. Вы меня разубедили. Теперь я знаю, где еще превосходный вкус овощей — на Алтае, в Бийске! С наступающим вас праздником Весны! Желаю весеннего настроения, семейного благополучия и сладких овощей!
Ваши груши и сливы, конечно, лучше наших… У нас современные сорта не каждый год могут давать урожай, если зима холодной выдастся, а вот старые совсем невкусные очень высокорослые даже после пятидесятиградусного января цвели и дали урожай.
За сладкие овощи отдельное спасибо!
Людмила, большое спасибо за статью! Большому помидору и сердце радуется! У меня больше 700-800 не было, а очень хочется килограммовый вырастить… Кстати, пару раз сажала «Медвежья лапа» — не понравился. Урожай в теплице получается небольшой, он детерминантный. Плоды не супер большие. Есть лучшие сорта. Нравятся «Орлиное сердце», «Японский краб», «Киевский».

Киевский
Киевский

Киевский
Киевский

Японский краб
Японский краб
Сорт Медвежья лапа не для теплиц! Он для открытого грунта!
Татьяна, добрый день! Ваши томаты на фото — супер! Большое спасибо за комментарий, дополнение и фотографии. С наступающим вас праздником 8 марта! Счастья, радости, вам, и отличных урожаев!
Людмила, Вам огромное спасибо и за статьи и за то, что Вы просто с нами!!! С большим удовольствием читаю все Ваши статьи. И Вас хочу поздравить с этим праздником весны и признания любви всем женщинам. С 8 марта!!! Р.S. Очень надеюсь, что мой килограммовый уже близко....
Танечка, спасибо! Я уверена, что ваш килограммовый томат порадует вас в новом дачном сезоне 2018 г!
Решила и я похвастаться рекордсменом урожая 2016 года…

















Восторг! Это сорт? Или гибрид?
Это сорт…
Замечательный сорт!
Добрый день! Ваш томат 'Большой зак желтый' — настоящий рекордсмен! А вы — большая умница, что вырастили такого вкусного красавца! Сахаристая мякоть в разрезе не оставляет сомнений.
Спасибо, Людмила! Конечно, ко всему надо руки приложить, но и сорт, сам по себе, очень крупноплодный… Вот вся семья любит крупные помидорки…







































Нет слов! Вы своими томатами сразили наповал. Теперь мы знаем, кто на сайте выращивает самые крупные томаты! Спасибо большое за показ ваших рекордсменов!
Людмила, я не знаю, как тут личное сообщение написать…
Мой электронный адрес: vesta-40@уandex.ru.
Как Вам можно написать? Ну, если, конечно, можно…
Добрый день! Конечно же, можно. Я вам написала со своего электронного адреса.
Замечательный размер!!! Такие у меня не растут. Это семена или просто такие растут????
Это сорт такой крупноплодный… Ему принадлежит мировой рекорд- больше 3 кг… Так что мой пока скромненький…
Будьте добры, напишите, в каком регионе вы вырастили этот томат Большой Зак. И где покупали семена. Спасибо
Томат вырос в Молдавии (Приднестровье). Семена купила у коллекционера из Канады…
Спасибо большое! Думаю, что у нас под псковским солнцем такой не вырастить
В этом году и у нас выросли томаты-гиганты при этом сладкие и вкусные. Например, ветка томата сорта «Малиновый великан» из 2-х штук весила почти 1,8 кг да и другие помидоры были очень крупными. В принципе и сеяла практически все сорта крупноплодные, что и подтвердилось на практике





Марианна, добрый день! Вот это рекордсмены! Отличный урожай! С наступающим вас праздником 8 марта! Желаю вам и в новом дачном сезоне таких же вкусных и больших томатов!
Здравствуйте, Людмила! Вас тоже поздравляю с весенним женским праздником. Надеюсь на успешный сезон и уже посеяла много крупносортных сортов: «Оранжевый бочонок»,«Русский богатырь»,«Черноморский великан»,«Малиновый великан», «Андреевский сюрприз»,«Японский краб», «Сто пудов»,«Малиновый слон», «Сибирский гигант», «Гигант», «Бравый генерал»,«Шантунский великан», «Большой полосатый кабан»,«Король Сибири»,«Рим»,«Голиаф» и много других. И конечно много других сортов для переработки, а также «Сладкий миллион» размером с вишню
Марианна, добрый день! Будем ждать на сайте фото ваших рекордсменов! И, конечно же, фото урожайного черри-томата 'Сладкий миллион'.
Урожай 2017 года… Малиновка...
Урожай 2017 года.. Малиновка...
Елена, добрый день! Ваш розовый килограммовый рекордсмен — выше всяких похвал!
Спасибо,,. Большое…
В прошлом году понравился томат Тяжеловес Сибири. Крупный и вкусный. Выращивала в Псковской области.


Добрый день! Отличный результат! Люблю такие крупные розовые салатные томаты.
Просто здорово!
Молодцы!
Результаты мои скромнее, но выбираю низко и среднерослые, крупноплодные. Не подводили с урожаем все сорта, если не ленилась и не фитофтора.
Один минус у крупноплодных — мариновать жалко.
В этом году отдельно решила сажать со средним и мелким плодом для переработки.
А ещё захотелось с настоящим помидорным кисловатым вкусом почему-то, из детства. Переели сладких, видимо.
Светлана, добрый день! Вы правы — наши семидачницы — большие умницы! Вы правильно решили сажать не только крупные салатные сорта, которые «на покушать», но и для переработки. С наступающим всех праздником 8 марта! Желаю всем отличных томатов в новом дачном сезоне, счастья, радости, любви!
Спасибо, Людмила!
ВСЕХ-ВСЕХ с праздником Весны!
А вот интересно: кто когда сажает томаты? По лунному или как?
С учётом сорта, конечно.

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