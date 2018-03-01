Крупный томат – претендент на рекорд
Напомню, что рекордный вес одного плода томата до сих пор держится на отметке 3,51 кг! Но крупными (биф) считаются гибриды и сорта с плодами весом более 300 г самой разнообразной окраски и формы. Интерес к таким томатам у наших дачников огромный: даже на небольшом участке хотя бы один крупноплодный сорт или гибрид непременно есть, что вполне объяснимо. Во-первых, дачники успели по достоинству оценить их прекрасные вкусовые качества; во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов спортивный интерес – каждый огородник втайне или открыто мечтает вырастить томат-чемпион.
Большинство крупноплодных томатов – это салатные, десертные сорта и гибриды с сочной сладкой мякотью изысканного томатного вкуса. Поэтому их используют, прежде всего, в свежем виде а также для фаршировки. Они хороши для детского и диетического питания.
Томат 'Малиновое эскимо', фото Елены Столповской
С некоторыми из них вы уже познакомились на сайте благодаря пользователям, которые приняли участие в конкурсе «100 000 рублей за самый большой помидор».
Сорт 'Алсу'Прекрасный сорт сибирских селекционеров – подарок для тех, кто не любит возиться с высокорослыми томатами.
Томат 'Алсу'. Фото с сайта fermeru.pro. Плоды крупным планом. Фото с сайта dachamechty.ru
Это детерминантный сорт высотой до 80 см. Среднеранний (106-110 суток от всходов до созревания). Плоды красные, сердцевидной формы, массой 500-800 г, с отличными вкусовыми характеристиками. Он пригоден и для культуры открытого грунта, и для теплиц.
Сорт 'Бердский крупный'Этот томат может стать любимцем для тех, кто хочет получить крупные плоды, но не любит высокие томаты, которые надо растить с дополнительными опорами, подвязками.
Томат 'Бердский крупный'. Фото с сайта dachamechty.ru.Фото с сайта 1semena.ru
Полудетерминантный, высотой до 1 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 700 г, с очень вкусной мясистой ароматной мякотью. Требует пасынкования только до первой цветочной кисти.
Гибрид 'Биг Биф' F1Роскошный урожайный гибрид, ароматные плоды с сахаристой сочной мякотью которого так и хочется съесть прямо с куста. Такие томаты, нарезанные дольками, могут сделать любое блюдо «летним», праздничным.
Томат 'Биг Биф' F1. Фото с сайта otomatah.ru
Индетерминантный, высотой до 1,8 м, раннеспелый (99-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой 230-330 г. Удается в открытом грунте на юге, в теплицах средней полосы России – с пасынкованием и подвязкой побегов; устойчив к томатным болезням.
Гибрид 'Гордость застолья' F1Это участник конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» на нашем сайте.
Томат 'Гордость застолья', фото Татьяны Анисимовны
Индетерминантный гибрид высотой 1,8 м. Раннеспелый (90-105 суток). Плоды розово-малиновые, плоскоокруглые, массой 400 г и более. У Татьяны Анисимовны (пользователя нашего сайта) самый крупный плод весил 543 г!
Ее рекордсмен, фото Татьяны Анисимовны
Выращивают в 2 стебля в коловой и шпалерной культурах, в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.
Сорт 'Delicious'Его семена могут продаваться под названием 'Делишес'. Именно в таких спелых томатах, как этот, в разгар лета содержится так называемый клубничный фуранон, поэтому ягоды земляники и плоды томата 'Delicious' взаимозаменяемы.
Томат 'Delicious', внешний вид и его зрелый плод. Фото с сайта happyseeds.ru
Это лиановидный сорт высотой до 2,5 м. Среднеспелый (120-130 суток). Плоды красно-вишневые, округлые, средним весом 500-800 г, но можно получить настоящих рекордсменов массой до 1,6 кг. Выращивают на шпалере или в коловой культуре; на юге – в открытом грунте, в средней полосе России – в теплицах.
Большой ассортимент сортов и гибридов томатов вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения нескольких интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать семена крупноплодных томатов.
Томат Копилка ®, 20 шт. 38 руб
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Томат Черное сердце Брэда (Brad's Black Heart), 5 шт. Premium Selection 125 руб
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Томат Мглистая роза Дана (Dana's Dusky Rose), 5 шт. Premium Selection 83 руб
seedspost.ru
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Томат Персик, 5 шт. 81 руб
seedspost.ru
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Сорт 'Король Сибири'Несмотря на северное происхождение, этот сорт удается в открытом грунте и в средней полосе России, и на юге – я уже попробовала выращивать его в коловой культуре (то есть привязывая к металлическим колышкам из арматуры мягким шпагатом восьмеркой в нескольких местах). Хорош для выращивания в теплицах в средней полосе России.
Томат 'Король Сибири'. Фото с сайта asienda.ru. Один из его самых крупных плодов. Фото с сайта grounde.ru
Индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды оранжево-желтые, сердцевидные, массой 300-400 г. Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте (на юге) и в теплицах (средняя полоса России). Устойчив к томатным болезням.
Сорт 'Медвежья лапа'Выращивают в коловой и шпалерной культурах в открытом грунте средней полосы России и на юге; в теплицах средней полосы России. Отличный урожайный салатный сорт для тех, кто любит томаты в свежем виде. Кроме того, настоящие гурманы прекрасно сочетают такие томаты с оливками, твердым сыром, различными специями: тимьяном, гвоздикой, корицей, имбирем, свежими листьями кинзы, хреном.
Томат 'Медвежья лапа'. Фото с сайта sadovodu.com
Полудетерминантный, высотой 1,2-1,7 м. Среднеранний (106-110 суток). Плоды красные, плоскоокруглые, массой до 800 г, с сахаристой мякотью. Мощный куст требует подвязки и пасынкования.
Сорт 'Райское наслаждение'Вот такие красновато-розовые салатные томаты-великаны особенно хороши на юге, где они набираются жаркого солнца и становятся необыкновенно ароматными и вкусными! Они настолько изысканны сами по себе, что их можно только испортить добавлением огурцов, оливок, листьев салата. Несмотря на самодостаточность, они прекрасно сочетаются с баклажанами, грибами, бараниной, картофелем, беконом, белой рыбой, болгарским перцем, моллюсками, луком, цыпленком, чесноком, яйцами.
Томат 'Райское наслаждение'. Фото с сайта elit-semena.com.ua
Это индетерминантный лиановидный сорт высотой 1,2-1,5 м. Среднеспелый (111-115 суток). Плоды округлые, красноватые, массой 350-400 г. Пригоден для шпалер и коловой культуры в открытом грунте на юге и в теплицах средней полосы России. Устойчив к томатным болезням.
Гибрид 'Русский размер' F1Оправдывает свое название на 100%! Его изумительный классический томатный вкус прекрасно сочетается с соленым беконом. Добавив листик салата, вы приготовите прекрасный сэндвич. Упростив данный вариант до бюджетного, можно получить вкуснейший бутерброд студенческого строительного отряда: дольки томата и кольца лука на черном свежем хлебе, намазанном сливочным маслом!
Томат 'Русский размер' F1. Фото с сайта 1semena.ru. Фото с сайта cwtimes.ru
Это сильнорослый лиановидный гибрид высотой 1,5-1,8 м. Позднеспелый (более 130-140 суток). Плоды ярко-красные, плоскоокруглые, массой до 2 кг, с сочной мякотью изысканного вкуса. Подходит для выращивания на шпалере или в коловой культуре в открытом грунте (на юге) и в теплицах средней полосы России. Оставляя меньше завязей, можно получить более крупные плоды.
Сорт 'Царь колокол'Для тех, кто не любит индетерминантные лиановидные сорта и гибриды, но хочет получить крупные вкусные плоды без установки опор, подвязки, пасынкования, подойдет этот сибирский сорт. К нам в гости прошлым летом приезжали родственники из Испании: они перепробовали все помидоры с грядки и выбрали именно этот сорт для приготовления простого каталонского блюда под названием пантумака. На поджаренный хлеб, натертый чесноком, они выдавили свежий сок и разложили мякоть томатов (без кожицы), сверху это полили оливковым маслом и посыпали солью. Это было божественно вкусно!
Томат 'Царь колокол'. Фото с сайта сажаем-сад.рф. Отдельный плод крупным планом. Фото с сайта dim-sad-gorod.com
Детерминантный, высотой до 1 м, в открытом грунте на юге вырастает до 0,8 м. Среднеспелый (100-105 суток). Плоды красные, каплевидной формы, массой 400-700 г. Выращивают в открытом грунте и в теплицах (в последнем случае его формируют и подвязывают). Устойчив к томатным болезням.
Вот еще интересные и полезные материалы по теме выбора различных сортов томатов:
- Помидорное «мясо»: необычные сорта биф-томатов
- Проверенные сорта томатов: практичные крупноплодные
- Лучшие томаты от агрофирмы «Гавриш»: черри, биф, коктейльные
- Розовые и малиновые томаты: 16 отменных салатных сортов
- Помидоры крупноплодные «Золотой век»
Кроме того, в рамках конкурса «100 000 рублей за самый большой помидор» наши пользователи вырастили крупные томаты 'Золотое малиновое чудо', 'Малиновый закат', 'Малиновое эскимо'. А какие биф-томаты выращиваете вы?
Он был снят с куста утром, взвешен, но фотографировать смогла только вечером. За день он потерял 12 граммов. Уникальная методика похудения известна помидорам…
Чемпион среди помидоров в 2017 году. Вес 1553 грамма.
У нас огурцы в открытом грунте растут. Про помидоры и говорить нечего. Они у нас порой все до последней штучки на растениях вызревают.
Вот мой урожай грунтового перца прошлого года. Обычный урожай. Все под открытым небом. Снимала в середине сентября, когда заморозки пообещали. Мелкие плоды не снимала, потому что порой заморозок обойдет стороной и перчики еще подрасти сумеют. Это они в летней кухне на диване лежит. И это только то, что снималось разово, но ведь еще летом ели, консервировали, замораживали.
Урожай перцев, выращенных в грунте.
Главное — возраст рассады и главный корень.
У нас на Алтае очень вкусные помидоры и необыкновенно вкусная картошка. Очень вкусная сладкая морковка. Теперь уже местные жители, когда-то приехавшие из бывших азиатских республик (любители плова) говорят, что нашей морковки в плов надо класть совсем мало, настолько она сладкая.
За сладкие овощи отдельное спасибо!
Киевский
Киевский
Японский краб
Мой электронный адрес: vesta-40@уandex.ru.
Как Вам можно написать? Ну, если, конечно, можно…
Молодцы!
Результаты мои скромнее, но выбираю низко и среднерослые, крупноплодные. Не подводили с урожаем все сорта, если не ленилась и не фитофтора.
Один минус у крупноплодных — мариновать жалко.
В этом году отдельно решила сажать со средним и мелким плодом для переработки.
А ещё захотелось с настоящим помидорным кисловатым вкусом почему-то, из детства. Переели сладких, видимо.
ВСЕХ-ВСЕХ с праздником Весны!
А вот интересно: кто когда сажает томаты? По лунному или как?
С учётом сорта, конечно.