Мясо по-орловски - блюдо с историей

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Повар Урбан Дюбуа служил графу Орлову в Петербурге и готовил для графского стола блюдо, которое представляло собой запеченные слоями картофель, говядину, лук, грибы и сыр под соусом Бешамель. Со временем домохозяйки заменили соус на майонез, говядину на свинину, грибы на помидоры, и мясо по-орловски превратилось в любимое всеми мясо по-французски.


Мясо по-орловски  

Время приготовления: 1 час 20 минут.
Количество порций: 6.

Ингредиенты

  • Вырезка (говядина) — 700 г
  • Картофель — 600 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Масло растительное — 60 мл
  • Прованские травы — 0,5 ч. ложки
  • Репчатый лук — 200 г
  • Сыр полутвердый — 150 г
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Для соуса Бешамель
  • Масло сливочное — 80 г
  • Мука пшеничная — 25 г
  • Молоко — 400 мл
  • Мускатный орех — 0,5 ч. ложки
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу


Приготовление




Картофель чистим и нарезаем кружочками толщиной не более 1 см. Выкладываем внахлест в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Солим, сбрызгиваем маслом, посыпаем прованскими травами. Отправляем в предварительно разогретую до 200°C духовку на 15 минут.



Говяжью вырезку нарезаем (поперек волокон) на стейки толщиной не более 1,5 см. На сильном огне обжариваем мясо с двух сторон до золотистой корочки.



На другой сковороде обжариваем на сильном огне шампиньоны до золотистого цвета.



Варим соус Бешамель. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку, непрерывно помешиваем до полного объединения продуктов. Добавляем частями теплое молоко, мускатный орех, соль и перец. Соус постоянно перемешиваем, чтобы не осталось мучных кусочков. Провариваем соус около 2 минут.



Достаем картофель из духовки. Выкладываем поверх обжаренное мясо.



Мясо поливаем половиной соуса. Затем выкладываем нарезанный перьями репчатый лук.



Затем выкладываем обжаренные шампиньоны.



Заливаем блюдо оставшимся соусом и отправляем в духовку запекаться еще на полчаса.



За 5 минут до конца запекания достаем форму из духовки.



И посыпаем блюдо сыром, предварительно натертым на мелкой терке. Возвращаем форму в духовку.



Мясо по-орловски готово. Приятного аппетита!

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Комментарии (19)
Неюбыкновенно вкусно!!! Спасибо большое за рецепт в целом и за соус Бешамель в отдельности. Осталось только не ошибиться с говяжьей вырезкой .
Спасибо, Наташа! С вырезкой можно подстраховаться и немного отбить.
Вкуснотища!!! И мускатный орех в соусе, не проигнорировали. Странно, что как то «вяло» реагируют на этот рецепт!
Спасибо, Юрий! Возможно, посевная на дворе...
Не продумал, такой вариант.

у кого посев, у кого стрижка
у кого посев, у кого стрижка
Отличная стрижка!
А у графа то губа не дура была
!
Очень интересный рецепт, надо попробовать, спасибо.
Спасибо за отклик! Блюдо очень вкусное, готовьте на здоровье!
Думаю что если вместо мясо взять рыбу… Например семгу, будет тоже вкусно и как вариант не плох. Грибы можно заменить на шпинат или спаржевую фасоль. В общем взяла на заметку. Спасибо за рецепт
Сколько можно пихать шампиньоны во все блюда… они и грибами то не пахнут… и растут, извините, в г**не Попробуйте заменить на ВЕШЕНКУ/ и почувствуйте разницу.
Не графское это дело...
ну да-ну да… очень сомневаюсь, что в царской России белые поменяли шампиньонами)
Сделала вкусно, но что то я сомневаюсь что граф это ел слишком простой вкус. За соусом почти не чувствуется других продуктов, но мне понравилось, впишу в мои рецепты.
Спасибо за отклик и за доверие к рецепту!
Вариантов может быть множество. Обязательно попробую.
Однако грибы, по-моему, обязательно должны быть. Как сказал кто-то из известных русских кулинаров: «Грибы как золото, они улучшают любую пищу и точно ничего не испортят». Только разве что в молочные блюда их класть не стоит, во избежание расстройства желудка. А сочетание мяса с грибами всегда вкусно и питательно.
Красиво сказано, я согласна на все 100%!
У вас мясо на сковородке нарезано вдоль волокон, а пишите, что поперек, я так понимаю, то что вы кусок накромсали и есть, по вашему, поперек волокон. Но спешу вас разочаровать. Поперек волокон, это значит, что волокна режут так, чтобы на срезе они были не длинными, а короткими точками, короч, на словах это не объяснить, поищите в инете картиночки.

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