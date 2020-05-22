Мясо по-орловски - блюдо с историей
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«Конкурс рецептов с Mason Cash»
«Конкурс рецептов с Mason Cash»
Мясо по-орловски
Время приготовления: 1 час 20 минут.
Количество порций: 6.
Ингредиенты
- Вырезка (говядина) — 700 г
- Картофель — 600 г
- Шампиньоны — 300 г
- Масло растительное — 60 мл
- Прованские травы — 0,5 ч. ложки
- Репчатый лук — 200 г
- Сыр полутвердый — 150 г
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для соуса Бешамель
- Масло сливочное — 80 г
- Мука пшеничная — 25 г
- Молоко — 400 мл
- Мускатный орех — 0,5 ч. ложки
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
Картофель чистим и нарезаем кружочками толщиной не более 1 см. Выкладываем внахлест в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Солим, сбрызгиваем маслом, посыпаем прованскими травами. Отправляем в предварительно разогретую до 200°C духовку на 15 минут.
Говяжью вырезку нарезаем (поперек волокон) на стейки толщиной не более 1,5 см. На сильном огне обжариваем мясо с двух сторон до золотистой корочки.
На другой сковороде обжариваем на сильном огне шампиньоны до золотистого цвета.
Варим соус Бешамель. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку, непрерывно помешиваем до полного объединения продуктов. Добавляем частями теплое молоко, мускатный орех, соль и перец. Соус постоянно перемешиваем, чтобы не осталось мучных кусочков. Провариваем соус около 2 минут.
Достаем картофель из духовки. Выкладываем поверх обжаренное мясо.
Мясо поливаем половиной соуса. Затем выкладываем нарезанный перьями репчатый лук.
Затем выкладываем обжаренные шампиньоны.
Заливаем блюдо оставшимся соусом и отправляем в духовку запекаться еще на полчаса.
За 5 минут до конца запекания достаем форму из духовки.
И посыпаем блюдо сыром, предварительно натертым на мелкой терке. Возвращаем форму в духовку.
Мясо по-орловски готово. Приятного аппетита!
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Однако грибы, по-моему, обязательно должны быть. Как сказал кто-то из известных русских кулинаров: «Грибы как золото, они улучшают любую пищу и точно ничего не испортят». Только разве что в молочные блюда их класть не стоит, во избежание расстройства желудка. А сочетание мяса с грибами всегда вкусно и питательно.