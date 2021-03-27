Пеларгония - украшение моего дома!

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Пеларгонии — украшение моего дома. Этот неприхотливый цветок растет у меня много-много лет. Когда я была маленькой, бабушка учила меня ухаживать за цветами. Хорошо помню, что на всех подоконниках у нее были пеларгонии разных цветов. Мне так нравились эти растения, что став взрослой, я взяла у бабушки несколько черенков и до сих пор их выращиваю. Это память о ней и моем детстве. Я даже не могу вспомнить, сколько лет живут у меня зональные пеларгонии, ведь я сама уже бабушка и давно на пенсии. А эти красивые растения меня очень радуют своим цветением!



Описание растения

Пеларгония зональная — неприхотливое светолюбивое растение, относится к семейству Гераниевые. Родиной считают Южную Африку. Существуют разные сорта и гибриды пеларгоний. Выделяют высокорослые, низкорослые и карликовые. Цветки у пеларгоний очень красивые (бывают махровые, полумахровые, розовидные и тюльпановидные), соцветия похожи на зонтики. Листья зеленого цвета, но сейчас выведено много сортов, где листва может иметь темную каемку, либо белую. Пеларгония может вырасти до 30 см, но лучше проводить обрезку и формировать ее, тогда кустик будет очень компактным, с большим количеством соцветий.



Ads by

Условия выращивания

  Пеларгония любит
  • калийные и азотные удобрения
  • яркое освещение
  • прищипывание
  • свежий воздух

Пеларгония не любит
  • опрыскивание
  • переувлажнение почвы
  • сквозняки
  • загущенные посадки



Посадка, пересадка, размножение

Чтобы посадить пеларгонию, нужно подготовить плодородную почву с нейтральной кислотностью. На дно горшка обязательно положить дренаж. Можно купить готовый грунт для пеларгоний в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Нужно взять песок, садовую землю и торф в равных количествах, я добавляю немного (1 горсть) агроперлита и диатомита. Все тщательно перемешиваю.

Пересадкой растений я не занимаюсь, так как обычно в августе набираю черенки с пеларгоний, укореняю их и высаживаю в горшки. За зиму они очень хорошо подрастают, а летом я высаживаю их на огороде и любуюсь превосходным цветением!

Размножать пеларгонию можно несколькими способами:

1. Семенами (самое лучшее время сеять — с февраля, чтобы к лету насладиться прекрасным цветением).

2.Черенками (это самый простой способ, где подготавливают побеги 7 см, слегка подсушивают, припудривают срез «Корневином» и сажают в подготовленную землю. Укоренение происходит в течение 2-3 недель).




Полив и подкормка

Пеларгония не любит, когда сильно пересыхает земляной ком, в котором она растет. Обычно полив производится через день отстоянной теплой водой. Пеларгония не любит, когда ее опрыскивают.

Чтобы было длительное и обильное цветение, необходимо вносить регулярные подкормки 1 раз в 2 недели. В зимнее время подкормки отменяем, даем растению отдохнуть. Я использую комплексное удобрение «Агрикола» для цветущих. Мне очень нравится его состав и то, как растение обильно и продолжительно цветет после подкормок. Я все развожу по инструкции и очень довольна действием удобрения. «Агрикола» — мой фаворит!



Особенности выращивания

Пеларгонию выращивают в небольших горшках из пластика, либо обожженной глины. Комфортная температура для выращивания пеларгонии +20°C, в зимнее время +15°C.

Если провести обрезку или прищипывание, то сформируются боковые побеги и цветение будет более пышное.

Интересные факты

Считается, что если возле дома посадить пеларгонию, то у хозяина будет прекрасное здоровье. Пеларгонию используют в народной медицине и косметологии, особенно известно эфирное масло, которое применяют при онкологических заболеваниях. У нее столько полезных свойств, что в Болгарии это растение называют «здравница»!

Любителям пеларгоний 7 дач рекомендует заглянуть в подборку публикаций — узнайте больше о секретах выращивания этого растения, полюбуйтесь фотографиями сортов и гибридов:


и не забудьте поучаствовать в обсуждениях:

Запись размещена в разделах: , , , , , , , выращивание, уход, размножение, ,
2 комментария 20 спасибо за запись   в избранное 95633 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор записи:




Комментарии (2)
Спасибо, люблю пеларгонии, просто обожаю,
все, кто любит гераньки — мои друзья))











Спасибо большое! Какие красивые пеларгонии, сразу видно, что вы их очень любите!

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: