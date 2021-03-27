Описание растенияПеларгония зональная — неприхотливое светолюбивое растение, относится к семейству Гераниевые. Родиной считают Южную Африку. Существуют разные сорта и гибриды пеларгоний. Выделяют высокорослые, низкорослые и карликовые. Цветки у пеларгоний очень красивые (бывают махровые, полумахровые, розовидные и тюльпановидные), соцветия похожи на зонтики. Листья зеленого цвета, но сейчас выведено много сортов, где листва может иметь темную каемку, либо белую. Пеларгония может вырасти до 30 см, но лучше проводить обрезку и формировать ее, тогда кустик будет очень компактным, с большим количеством соцветий.
Условия выращиванияПеларгония любит
- калийные и азотные удобрения
- яркое освещение
- прищипывание
- свежий воздух
Пеларгония не любит
- опрыскивание
- переувлажнение почвы
- сквозняки
- загущенные посадки
Посадка, пересадка, размножениеЧтобы посадить пеларгонию, нужно подготовить плодородную почву с нейтральной кислотностью. На дно горшка обязательно положить дренаж. Можно купить готовый грунт для пеларгоний в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Нужно взять песок, садовую землю и торф в равных количествах, я добавляю немного (1 горсть) агроперлита и диатомита. Все тщательно перемешиваю.
Пересадкой растений я не занимаюсь, так как обычно в августе набираю черенки с пеларгоний, укореняю их и высаживаю в горшки. За зиму они очень хорошо подрастают, а летом я высаживаю их на огороде и любуюсь превосходным цветением!
Размножать пеларгонию можно несколькими способами:
1. Семенами (самое лучшее время сеять — с февраля, чтобы к лету насладиться прекрасным цветением).
2.Черенками (это самый простой способ, где подготавливают побеги 7 см, слегка подсушивают, припудривают срез «Корневином» и сажают в подготовленную землю. Укоренение происходит в течение 2-3 недель).
Полив и подкормкаПеларгония не любит, когда сильно пересыхает земляной ком, в котором она растет. Обычно полив производится через день отстоянной теплой водой. Пеларгония не любит, когда ее опрыскивают.
Чтобы было длительное и обильное цветение, необходимо вносить регулярные подкормки 1 раз в 2 недели. В зимнее время подкормки отменяем, даем растению отдохнуть. Я использую комплексное удобрение «Агрикола» для цветущих. Мне очень нравится его состав и то, как растение обильно и продолжительно цветет после подкормок. Я все развожу по инструкции и очень довольна действием удобрения. «Агрикола» — мой фаворит!
Особенности выращиванияПеларгонию выращивают в небольших горшках из пластика, либо обожженной глины. Комфортная температура для выращивания пеларгонии +20°C, в зимнее время +15°C.
Если провести обрезку или прищипывание, то сформируются боковые побеги и цветение будет более пышное.
Интересные фактыСчитается, что если возле дома посадить пеларгонию, то у хозяина будет прекрасное здоровье. Пеларгонию используют в народной медицине и косметологии, особенно известно эфирное масло, которое применяют при онкологических заболеваниях. У нее столько полезных свойств, что в Болгарии это растение называют «здравница»!
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