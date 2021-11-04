vetvind1936 Решила укрыть розу картонной коробкой, но землёй сверху не окучивала. Правильно ли я поступила? Уважаемые садоводы! Будьте добры, подскажите. В 1-й раз посадила розу (в клумбу из-под шины). Сегодня у нас ночью был мороз до -6, ветер. Решила укрыть цветок большой картонной коробкой, но землёй сверху не окучивала. Правильно ли я поступила?...

MaxNokia Чем укрыть розы? Красавица роза требует бережного отношения и особого внимания. Зима уже не за горами, а значит пора подумать о подготовке этих цветов к зимовке. Как вы готовите розы к зиме? Укрываете ли вы их на зиму? Какими материалами пользуетесь?...

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