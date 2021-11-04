Зимние укрытия "Котики" для красивых роз

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Вот и настало время позаботиться о розах. Начало ноября, температура ночью снижается до -5°C, пора приступать к укрытию моих красивых роз.
 
Укрытие
Укрытие

Все лето мои розы украшали сад и очень красиво цвели!

Розы
Розы

Вокруг роз делаю небольшую грядку из старых шпал. Корни прикрываю мульчирующим материалом из кокосовых кругов. Вокруг рассыпаю золу.

Роза
Роза

Два раза в течение осени проливала осенним эликсиром от «Органик Микс». Разводила по инструкции, которая расположена с обратной стороны бутылочки.

Удобрение
Удобрение

В сентябре, когда погода была намного теплее и стояла плюсовая температура, обрабатывала все кустики роз «Серебромедином».

Серебромедин
«Серебромедином»

После закаливания роз отрицательными температурами до -5°C я провожу обрезку, оставляя высоту веточек 25-30 см.

Обрезка роз
Обрезка роз

Связываю веточки, не очень сильно прижимая друг к другу.

Розы
Розы

Сверху одеваю мешки и завязываю.

Розы укрываю
Розы укрываю

В прошлом году мне в подарок пришли укрытия для роз «Зимний домик». Замечательная металлическая  конструкция и чехлы белого цвета. Смотрится очень красиво и аккуратно!

Укрытие для роз
Укрытие для роз

Учитывая, что погода в нашем регионе очень переменчива и могут быть морозы до -38°C, я решила одеть дополнительно еще один чехол, который сшила сама. Это «Котики», которые создают веселое настроение и очень нравятся моим внучатам!

Укрытие для роз Котики
Укрытие для роз «Котики»

Очень рада была поделиться своим способом укрытия роз и уходом за ними, чтобы они радовали в следующем году своим цветением!
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olga371603 olga371603 и еще 1 человек




Комментарии (4)
«Котики» — просто прелесть! +++++ Только я не совсем поняла какую роль выполняют шпалы…
Спасибо большое за ++++. Мне очень приятно! У меня розы растут рядом с виноградом. Сначала я хотела укрыть все вместе, но после передумала, только маленькие розы укрыла вместе с виноградом, а большие розы укрыла отдельно. Очень охота было попробовать «Зимние домики».Да и мои «Котики» пригодились.Грядка из шпал осталась и теперь служит неким ограждением от огорода, да и прижимает укрывной материал на розах, чтобы не улетели мои«Котики» от сильных ветров.
Понятно… хороший утяжелитель))))
Лучше бы укрывать белым спанбондом поверх черного, тогда солнце не будет припекать. По весне, да ещё и отражаясь от снега.

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