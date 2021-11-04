Укрытие
Все лето мои розы украшали сад и очень красиво цвели!
Розы
Вокруг роз делаю небольшую грядку из старых шпал. Корни прикрываю мульчирующим материалом из кокосовых кругов. Вокруг рассыпаю золу.
Роза
Два раза в течение осени проливала осенним эликсиром от «Органик Микс». Разводила по инструкции, которая расположена с обратной стороны бутылочки.
Удобрение
В сентябре, когда погода была намного теплее и стояла плюсовая температура, обрабатывала все кустики роз «Серебромедином».
«Серебромедином»
После закаливания роз отрицательными температурами до -5°C я провожу обрезку, оставляя высоту веточек 25-30 см.
Обрезка роз
Связываю веточки, не очень сильно прижимая друг к другу.
Розы
Сверху одеваю мешки и завязываю.
Розы укрываю
В прошлом году мне в подарок пришли укрытия для роз «Зимний домик». Замечательная металлическая конструкция и чехлы белого цвета. Смотрится очень красиво и аккуратно!
Укрытие для роз
Учитывая, что погода в нашем регионе очень переменчива и могут быть морозы до -38°C, я решила одеть дополнительно еще один чехол, который сшила сама. Это «Котики», которые создают веселое настроение и очень нравятся моим внучатам!
Укрытие для роз «Котики»
Очень рада была поделиться своим способом укрытия роз и уходом за ними, чтобы они радовали в следующем году своим цветением!