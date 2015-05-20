Этот камень диаметром 1 м я сделала для дачи своей подруги, на ее колодец. Ей было дорого купить готовый, я решила сделать ей подарок. Когда планировала работу, думала использовать цемент, а потом покумекала и придумала так… Сделаю-ка я камень...
Некоторые садоводы не мыслят своей дачи без камней, ведь они олицетворяют вечность. И действительно с помощью камней в саду можно создать необыкновенную атмосферу или наполнить сад занимательными вещицами. Предлагаем вам 10 идей использования...
Мечтаете создать уникальный сад? Выложите на участке мозаику! Над каждым камешком потрудилась искусница природа, тщательно подбирая форму, цвет и размер. Теперь настала ваша очередь фантазировать — принимайте эстафету!
Однотонные, полосатые или...
Любые камни в моем в саду находят применение — большие, маленькие, остатки гравия, цементной смеси, кирпичи и осколки кирпичей и т.п. Хочу с вами поделиться своими идеями их применения, вдруг кому-то пригодится...
Ни для кого не секрет, что...
В молодости я совершенно не интересовался пантеизмом. Идея, что Божество присутствует в любой живой и — тем более! — неживой материи, казалась мне по меньшей мере странной. Да и что такое Божество, я, как и всякий нерелигиозный в общепринятом...
камень из земли пытаются извлечь
Смотрите все материалы про камни
:
Смотреть все
Это фото одного колодца, под люком настоящая насосная станция, качаем воду с глубины 60 метров. А есть ещё один канализационный колодец высотой 90 см. Вот эту «порнографию»- так выражается муж, необходимо прикрыть.Площадь перед беседкой решила уложить тротуарной плиткой.
Все просто, купила сетку метр шириной, 4 длиной, это ушло на два валуна. Из сетки сделала каркас, набила всяким хламом (пустые пластиковые бутылки, пенопласт, пакеты) чтобы заполнить объем и бетон не проваливался внутрь. Затем замесила раствор: песок, цемент, торф (так делают гипертуф, он придает особый натуральный вид камню) ну и вода, а еще немного порошка добавила в качестве пластификатора. Раствор сделала очень густой и такими лепешками обмазывала весь каркас. Пару часов сохло. Потом навела более жидкий состав и еще раз обмазала, придавая структуру. Накрыла пленкой, сохло дня 3. Ну а затем покраска, сухими пигментами байер, затем грунтовка и сверху лак. В итоге соседи сначала не верили, думали, что я их купила )))
Кто-то вместо торфа добавляет перлит и мох сфагнум. Я сначала мешала 3 части песка и 1 цемента, ну а вода уже по факту, чтобы лепешка держала форму. уже потом, добавляла торф, но его где-то 1 часть была. Просто когда делаешь вазоны, там его нужно больше, чтобы растениям комфортнее жилось ). Ну а здесь меня в первую очередь прочность интересовала, а торф дает натуральность камню, поэтому его слишком много не нужно, главное чтобы это на структуре отразилось.
В качестве декорации крышек люка есть камни из полистоуна, но цена в 35-40 раз выше того, что мне обошлось из цемента своими руками. Я когда увидела ценник, просто прозрела