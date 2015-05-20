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Журнал садовода ElenaGyunter

Автор: Елена
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Камни валуны для декора сада своими руками

Камни валуны для декора сада своими руками

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Это первый камень-валун
Это первый камень-валун

второй камень
Это второй камень

два валуна

Решила создать альпийскую горку там, где находятся 2 канализационных люка. Нужно было задекорировать крышки и при этом иметь доступ к канализации. Решила сделать пустотелые валуны из цемента, вот что получилось. Посеяла семена, многолетники. Ждем когда эта вся красота зацветет и горка приобретет естественный вид. Фото будут :)
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user_99514 user_99514 и еще 37 человек


Комментарии (20)
Елена, я всегда завидовала тем людям, у кого есть возможность использовать у себя на даче различные камни. Не раз писала – уж я бы сделала, да камней у нас нет, максимум – галька. А тут вы, в своей небольшой статье пишете, что есть способ самому сделать то, что тебе нужно. Подскажите, как вы делали такие валуны? Если они пустотелые, то при заливке цементом должно быть пустым внутреннее пространство. Вы делали специальную опалубку, или что-то другое использовали? Опишите ваш процесс работы. Так сказать, проведите мастер класс по производству камней валунов. Заранее спасибо.
Елена, здравствуйте. Так вовремя для меня Вы опубликовали свой пост. Плотно занялась облагораживанием зоны отдыха. Искала декоративные камни для колодцев, но увы, предлагают только для низких колодцев. Решила соорудить что-нибудь из пластиковой ванны, нагреть и придать форму. Но увидела Ваши прекрасные валуны. Пожалуйста, расскажите как Вы их сделали? Если это коммерческая тайна, то назовите цену)))))!насосная
Это фото одного колодца, под люком настоящая насосная станция, качаем воду с глубины 60 метров. А есть ещё один канализационный колодец высотой 90 см. Вот эту «порнографию»- так выражается муж, необходимо прикрыть.Площадь перед беседкой решила уложить тротуарной плиткой.
 
Круто! Ни за что не догадалась бы, что это- не натуральный камень.
Всем спасибо за вопросы, постараюсь удовлетворить всех )))
Все просто, купила сетку метр шириной, 4 длиной, это ушло на два валуна. Из сетки сделала каркас, набила всяким хламом (пустые пластиковые бутылки, пенопласт, пакеты) чтобы заполнить объем и бетон не проваливался внутрь. Затем замесила раствор: песок, цемент, торф (так делают гипертуф, он придает особый натуральный вид камню) ну и вода, а еще немного порошка добавила в качестве пластификатора. Раствор сделала очень густой и такими лепешками обмазывала весь каркас. Пару часов сохло. Потом навела более жидкий состав и еще раз обмазала, придавая структуру. Накрыла пленкой, сохло дня 3. Ну а затем покраска, сухими пигментами байер, затем грунтовка и сверху лак. В итоге соседи сначала не верили, думали, что я их купила )))
 
Елена, Супер! Я тоже подумала, что это натуральные камни! Первая мысль — «При чем тут „своими руками“ в названии написано». Тоже хочу себе такие. Я только про порошок не поняла — какого конкретно? Не стирального, наверное?
Любовь, я имела ввиду как раз стиральный, можно обычное моющее ср-во, можно купить в строй. магазине пластификатор для бетона. Но я не стала заморачиваться, так как нам нужны ПАВ (поверхностно-активные вещ-ва), которые присутствуют в порошке )))
Спасибо огромное! Я где-то читала про гипертуф, там цемент, песок и торф в равной пропорции, Вы тоже 1:1:1 делали? Делать не пустотелые валуны предлагалось, просто выкопав в земле ямку нужного размера, тогда и фактура сама создается, но правда и расход больше, и сохнет долго. Там были какие-то фотографии, но не произвели особого впечатления, Ваши же меня просто покорили, настолько естественно!
Любовь, пропорции «песок, цемент, торф» советуют разные — 1:1:2 или 2:5:3.
Кто-то вместо торфа добавляет перлит и мох сфагнум. Я сначала мешала 3 части песка и 1 цемента, ну а вода уже по факту, чтобы лепешка держала форму. уже потом, добавляла торф, но его где-то 1 часть была. Просто когда делаешь вазоны, там его нужно больше, чтобы растениям комфортнее жилось ). Ну а здесь меня в первую очередь прочность интересовала, а торф дает натуральность камню, поэтому его слишком много не нужно, главное чтобы это на структуре отразилось. 
Спасибо, Елена! Обязательно попробую!
Ирина, у нас в Киеве тоже проблема с камнями. Просто так не найдешь, а те что продаются, цены не сложешь.
В качестве декорации крышек люка есть камни из полистоуна, но цена в 35-40 раз выше того, что мне обошлось из цемента своими руками. Я когда увидела ценник, просто прозрела Удивляюсь 
Недавно наткнулась на подробную статью на эту тему ideidetsploshad.info/publ/44-1-0-569
да статей в инете на эту тему достаточно. И каждый при желании может загуглить и получить ее. Пишут много чего, но все это нужно перепроверять на практике. Я же делюсь личным опытом исходя из изученной теории и то что получилось на деле.  
Валуны — просто красота! Я даже обманулась, сперва подумала, что природные. Спасибо, что поделились технологией!
Спасибо Александра!
Спасибо, Елена! Ваша идея, да еще с подробным описанием процесса — это просто находка! Я большая любительница композиций с камнями, и у нас-то как раз, вроде бы, дефицита этого материала нет: на полях всегда можно отыскать. Но беда в том, что большой валун без специальной техники не притащить (мы с сыном как-то пробовали — еще на старой даче: как только ни корячились, что ни придумывали — даже половины пути не осилили). А благодаря Вашим советам можно сделать себе камешек по вкусу — любого размера и оттенка))) Непременно воспользуюсь!
Всегда пожалуйста Улыбаюсь
Елена, огромное БлагоДарю. Я тут уже успела начитаться информации о камнях, которые делают с помощью пены. Но этот вариант с таким результатом просто «бомба»!!! Супер!!! Меня тоже очень интересуют валуны, т.к. надо «замаскировать» крышку колодца, внутри которого находится скважина и на 5-метровой глубине стоит насос. Но камушек нужен достаточно большой. Диаметр больше метра. Спасибо вам огромное за открытость, вы сами понимаете из комментариев, сколько человек уже получили необходимую помощь и сократили свои расходы.
Лидия, рада, что моя информация оказалась полезна
Присоединяюсь ко всем спасибам.. Будем учиться.
Елена, подскажите, как сейчас поживают Ваши красавцы-камни? Прошли испытание временем? И могли бы вы пояснить, что за сетку, размер ячеек — Вы использовали для каркаса?

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