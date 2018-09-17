Чабрец, или тимьян ползучий: полезные свойства растения и противопоказания к применению

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Маруся Невская Ярославская обл.
Тимьян, он же чабрец, он же богородская трава — растение, которое нередко встречается на дачных участках. В южных регионах страны он растет в дикой природе. Подробно о посадке чабреца и его выращивании, размещении на дачном участке вы можете прочитать в публикациях Чабрец — букетик для Богородицы. Посадка и уход и Тимьян в вашем саду: виды и сорта.



Чабрец &amp;amp;amp;amp;amp;amp;mdash; популярное садовое растение
Чабрец — популярное садовое растение

А в этой статье речь пойдет о полезных свойствах растения, его использовании в народной медицине и противопоказаниях к употреблению.

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В чем польза чабреца

Больше всего эта культура ценится за высокое содержание эфирного масла, которым обусловлен и сильный аромат, и целебные свойства чабреца: благотворное влияние на дыхательную и пищеварительную систему, спазмолитическое и бактерицидное действие.

Чабрец любят пчелы
Чабрец любят пчелы

Кроме того, трава тимьяна содержит много витамина С, минеральные соли, органические кислоты, дубильные вещества, горечи, флавоноиды и другие полезные элементы. Сочетанием действующих веществ обусловлен спектр полезных свойств растения. 

Чабрец успокаивает нервную систему и помогает избавиться от симптомов стресса; способствует восстановлению сил при общем переутомлении; снимает спазмы, оказывает расслабляющее действие; улучшает память и повышает иммунитет. 

Трава чабреца обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и бактерицидными свойствами; применяется как отхаркивающее, потогонное, мочегонное и обезболивающее средство.

Трава тимьяна обладает множеством полезных свойств
Трава тимьяна обладает множеством полезных свойств

Растение улучшает работу пищеварительного тракта, способствует повышению аппетита, стимулирует деятельность поджелудочной железы, нормализует обмен веществ. Препараты чабреца снимают желудочные и кишечные колики, останавливают процессы брожения в кишечнике, оказывают ветрогонное действие. 

Противоопухолевые свойства тимьяна используются в лечении различных форм злокачественных и доброкачественных новообразований. В народной медицине тимьян также применяют для восстановления ослабленного полового влечения, избавления от алкоголизма (в смеси с другими травами), изгнания гельминтов. 


Какие болезни лечит чабрец

Препаратами чабреца лечат кашель, ангину, простудные заболевания, бронхиты и бронхиальную астму. Во время эпидемии гриппа полезно развешивать в доме пучки сухой травы или марлевые мешочки с тимьяном. При кашле рекомендуют растирать грудь тимьяновым маслом; с ним также делают ингаляции при ангине, ларингитах, фарингитах. И от насморка полезно масло из тимьяна — его закапывают в нос. Чай из чабреца (1 ч.ложка сухой травы на стакан крутого кипятка, настаивать 20 минут, процедить) пьют при простудных заболеваниях и бронхитах. 

Чай из чабреца лечит кашель и простуду
Чай из чабреца лечит кашель и простуду

Настои и отвары чабреца применяются для лечения колитов, кишечных колик, запоров, метеоризма, панкреатита, холецистита. Водочная настойка растения улучшает пищеварение; масло используют для лечения поноса, метеоризма и выведения гельминтов. Антигельминтными свойствами обладает также настой смеси трав — полыни горькой, чабреца и пижмы. 



Пьют чай с тимьяном при бессоннице, нервных расстройствах, стрессах. А еще можно просто сделать ароматную подушечку с сушеным чабрецом; полезна и ванна с добавлением масла или настоя травы. Наружно настой применяют для лечения кожных заболеваний, фурункулов, угревой сыпи; его добавляют в воду для полоскания горла и полости рта при ангине, заболеваниях десен, различных воспалительных процессах. 

При заболеваниях суставов, ревматизме, радикулите, остеохондрозе, растяжениях связок применяют растирания и ванны с маслом тимьяна, а также спиртовую настойку травы. Полезна для больных суставов мазь: 200 г топленого сливочного масла или нутряного жира тщательно смешать с 50 мл спиртовой настойки чабреца; хранить в холодильнике.

Масло с тимьяном используют и в лечебных, и в косметических целях
Масло с тимьяном используют и в лечебных, и в косметических целях

Масло втирают в кожу головы при выпадении волос и перхоти; смазывают им укусы насекомых, чтобы устранить зуд и воспаление. Укрепить волосы и избавить от перхоти помогает и ополаскивание головы после мытья настоем тимьяна (4 ст.ложки сухой измельченной травы залить 1 л кипятка, настоять полчаса, процедить; использовать 1 раз в неделю). 

Сушеная трава чабреца, растертая в порошок, применяется как присыпка для лечения трофических язв и незаживающих ран. 

Подробнее о том, как применять это растение при различных недугах читайте в подборках:


Когда и как заготавливать лекарственное сырье

В лекарственных целях используется трава чабреца, которую заготавливают во время цветения, в сухую погоду. Стебли у растения довольно прочные, поэтому лучше срезать их ножницами, чтобы не выдернуть кустик с корнем. 

Как и все растения, содержащие эфирные масла, чабрец нельзя сушить на солнце — он теряет свои полезные свойства. Сушат собранное сырье в тени — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Хранят в темном сухом месте, сложив в плотно закрывающиеся емкости. 

В нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов, вы можете выбрать семена или саженцы чабреца, чтобы вырастить это полезное растение на своем участке. Посмотреть подборку и выбрать сорта чабреца

Тимьян ползучий Пикантный, 0,05 г Зеленый доктор 25 руб
seedspost.ru
Тимьян овощной Медок, 0,2 г 28 руб
seedspost.ru
Тимьян Пурпурно-фиолетовый, 0,05 г Альпийская горка 35 руб
seedspost.ru
Тимьян ползучий (чабрец) Медок, 0,25 г 35 руб
seedspost.ru



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Противопоказания к применению чабреца

Использовать целебные препараты на основе чабреца не рекомендуется, если у вас нарушены функции щитовидной железы; имеется язва желудка или двенадцатиперстной кишки; атеросклероз сосудов головного мозга; мерцательная аритмия; гипертония. Противопоказан тимьян также при гепатите и пиелонефрите; воздержаться от его применения следует и при беременности.



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Комментарии (15)
Ну вот, возрадовалась, что у меня есть тимьян, и что он поможет моим больным коленям! ан нет — колени больны из-за щитовидки, а при заболеваниях щитовидки тимьян применять не рекомендуется (((
Вот и замкнулся кружочек
Екатерина, Вы абсолютно правы в том, что обращаете внимание на противопоказания к применению лекарственных растений. Действительно, они не так безобидны, как часто думают. Однако стоит учесть, что в большинстве случаев противопоказания указаны для внутреннего применения препаратов растения. При наружном применении народных средств на основе лекарственных трав противопоказаний, как правило, значительно меньше либо они отсутствуют.
Допустим, спиртовая настойка тимьяна при употреблении внутрь воздействует не только на больной орган, но и на другие органы и системы — отсюда и противопоказания; та же настойка, применяемая наружно, — для растирания больных суставов — оказывает местное воздействие (действует как противовоспалительное и обезболивающее) и не затрагивает иные органы.
Безусловно, и в этом случае консультация с врачом перед использованием народных средств необходима. Но как правило, применяемые наружно лекарственные травы (в виде настоек, мазей, масляных вытяжек, отваров и др.) с успехом дополняют основное лечение. Да, в Вашем случае они не решат проблему (поскольку не воздействуют на причину заболевания), но могут облегчить симптомы, снять боль.
От щитовидки ищите лапчатку белую, она поможет.Терпения Вам и железной силы воли, веры и удачи.
Я сейчас сама приготовила настойку лапчатки — это чудо-вещь. И не только для щитовидки, но и для гинекологии.
Я всегда немного пробую и отслеживаю самочувствие… Организм зря не обрадуется… Может быть вред щитовидке (и в чем он?) минимален а проблему быстро снимет? Если бы чабрец сильно щитовидке вредил мы бы знали об этом из многих источников… И как он вредит? Я тоже недовольна моей щитовидкой но люблю чабрец, давно его хотела, нашла, пью и чувствую себя замечательно, все лучше… Я продолжу. Плюсов я вижу много и серьезных а минусов в лучшем случае один и даже не очень понимаю в чем он… Почитаю предметнее — какие отношения у чабреца ст щитовидкой..) Здоровья Вам и хорошего самочувствия))
Екатерина, зато можно вдыхать аромат! Он у тимьяна просто великолепный!
Мой, чабрец овощной «медок» выращенный рассадным способом, пытается цвести, аромат на самом деле с ног сшибает)) очень терпкий и насыщенный, но растёт на плодородной почве, нужно пересадить на камни, и нижние листики начинают коричневеть и засыхать, очень жаль(( похоже белокрылка нагадила(( сбегала сфоткала чабрец запах, скажу всем — это что то))

аромат на весь участок))
аромат на весь участок))

засыхают нижние листочки((
засыхают нижние листочки((

осенью обрежу и обработаю от болячек и вредителей
осенью обрежу и обработаю от болячек и вредителей
У меня вся семья часто болеет, и прабабушка всегда собирала чабрец, высушивала его, делала настои.Раньше не понимала, почему она так щепетильно относится к травам.А теперь у самой ребенок, часто болеет, лекарства иногда не помогают, а травушка-муравушка помогает да еще и с медом очень хорошо)Теперь жалею, что не слушала, как правильно запаривать и делать настои из тимьяна
Так а в мелкой дозировка можно? Если печень больная
Здравствуйте. Собранный чабрец летом помыла под водой и поставила сушить. Он весь почернел и никакого запаха не осталось. Его не моют да перед сушкой?
Моют, только если без сушки в морозилке хранить. А так преть и гнить начнет.
Чабрец в дикой природе растет не только в южных регионах. Я его собираю каждый год летом в хвойном лесу на солнечных песчаных полянах.
В других источниках пишут, что чабрец помогает от высокого давления, здесь противопоказан гипертоникам, можете объяснить пожалуйста действие чабреца на артериальное давление
Вчера насобирали чабреца и тут же заварили чай. Всю ночь мучили приступы кашля. У меня пневмония, может нельзя было пить чай?
Похоже на аллергию

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