Больше всего эта культура ценится за высокое содержание эфирного масла, которым обусловлен и сильный аромат, и целебные свойства чабреца: благотворное влияние на дыхательную и пищеварительную систему, спазмолитическое и бактерицидное действие.Чабрец любят пчелыКроме того, трава тимьяна содержит много витамина С, минеральные соли, органические кислоты, дубильные вещества, горечи, флавоноиды и другие полезные элементы. Сочетанием действующих веществ обусловлен спектр полезных свойств растения.Чабрец успокаивает нервную систему и помогает избавиться от симптомов стресса; способствует восстановлению сил при общем переутомлении; снимает спазмы, оказывает расслабляющее действие; улучшает память и повышает иммунитет.Трава чабреца обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и бактерицидными свойствами; применяется как отхаркивающее, потогонное, мочегонное и обезболивающее средство.Трава тимьяна обладает множеством полезных свойствРастение улучшает работу пищеварительного тракта, способствует повышению аппетита, стимулирует деятельность поджелудочной железы, нормализует обмен веществ. Препараты чабреца снимают желудочные и кишечные колики, останавливают процессы брожения в кишечнике, оказывают ветрогонное действие.Противоопухолевые свойства тимьяна используются в лечении различных форм злокачественных и доброкачественных новообразований. В народной медицине тимьян также применяют для восстановления ослабленного полового влечения, избавления от алкоголизма (в смеси с другими травами), изгнания гельминтов.

Какие болезни лечит чабрец

Препаратами чабреца лечат кашель, ангину, простудные заболевания, бронхиты и бронхиальную астму. Во время эпидемии гриппа полезно развешивать в доме пучки сухой травы или марлевые мешочки с тимьяном. При кашле рекомендуют растирать грудь; с ним также делают ингаляции при ангине, ларингитах, фарингитах. И от насморка полезно масло из тимьяна — его закапывают в нос.(1 ч.ложка сухой травы на стакан крутого кипятка, настаивать 20 минут, процедить) пьют при простудных заболеваниях и бронхитах.Чай из чабреца лечит кашель и простудучабреца применяются для лечения колитов, кишечных колик, запоров, метеоризма, панкреатита, холецистита.растения улучшает пищеварение;используют для лечения поноса, метеоризма и выведения гельминтов. Антигельминтными свойствами обладает также настой смеси трав — полыни горькой, чабреца и пижмы.Пьютпри бессоннице, нервных расстройствах, стрессах. А еще можно просто сделатьс сушеным чабрецом; полезна ис добавлением масла или настоя травы. Наружноприменяют для лечения кожных заболеваний, фурункулов, угревой сыпи; его добавляют в воду для полоскания горла и полости рта при ангине, заболеваниях десен, различных воспалительных процессах.При заболеваниях суставов, ревматизме, радикулите, остеохондрозе, растяжениях связок применяют растирания и ванны с маслом тимьяна, а также спиртовую настойку травы. Полезна для больных суставов: 200 г топленого сливочного масла или нутряного жира тщательно смешать с 50 мл спиртовой настойки чабреца; хранить в холодильнике.Масло с тимьяном используют и в лечебных, и в косметических целяхМасло втирают в кожу головы при выпадении волос и перхоти; смазывают им укусы насекомых, чтобы устранить зуд и воспаление. Укрепить волосы и избавить от перхоти помогает и ополаскивание головы после мытья(4 ст.ложки сухой измельченной травы залить 1 л кипятка, настоять полчаса, процедить; использовать 1 раз в неделю).Сушеная трава чабреца, растертая в, применяется как присыпка для лечения трофических язв и незаживающих ран.