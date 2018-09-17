Чабрец — популярное садовое растение
А в этой статье речь пойдет о полезных свойствах растения, его использовании в народной медицине и противопоказаниях к употреблению.
В чем польза чабрецаБольше всего эта культура ценится за высокое содержание эфирного масла, которым обусловлен и сильный аромат, и целебные свойства чабреца: благотворное влияние на дыхательную и пищеварительную систему, спазмолитическое и бактерицидное действие.
Чабрец любят пчелы
Кроме того, трава тимьяна содержит много витамина С, минеральные соли, органические кислоты, дубильные вещества, горечи, флавоноиды и другие полезные элементы. Сочетанием действующих веществ обусловлен спектр полезных свойств растения.
Чабрец успокаивает нервную систему и помогает избавиться от симптомов стресса; способствует восстановлению сил при общем переутомлении; снимает спазмы, оказывает расслабляющее действие; улучшает память и повышает иммунитет.
Трава чабреца обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и бактерицидными свойствами; применяется как отхаркивающее, потогонное, мочегонное и обезболивающее средство.
Трава тимьяна обладает множеством полезных свойств
Растение улучшает работу пищеварительного тракта, способствует повышению аппетита, стимулирует деятельность поджелудочной железы, нормализует обмен веществ. Препараты чабреца снимают желудочные и кишечные колики, останавливают процессы брожения в кишечнике, оказывают ветрогонное действие.
Противоопухолевые свойства тимьяна используются в лечении различных форм злокачественных и доброкачественных новообразований. В народной медицине тимьян также применяют для восстановления ослабленного полового влечения, избавления от алкоголизма (в смеси с другими травами), изгнания гельминтов.
Какие болезни лечит чабрецПрепаратами чабреца лечат кашель, ангину, простудные заболевания, бронхиты и бронхиальную астму. Во время эпидемии гриппа полезно развешивать в доме пучки сухой травы или марлевые мешочки с тимьяном. При кашле рекомендуют растирать грудь тимьяновым маслом; с ним также делают ингаляции при ангине, ларингитах, фарингитах. И от насморка полезно масло из тимьяна — его закапывают в нос. Чай из чабреца (1 ч.ложка сухой травы на стакан крутого кипятка, настаивать 20 минут, процедить) пьют при простудных заболеваниях и бронхитах.
Чай из чабреца лечит кашель и простуду
Настои и отвары чабреца применяются для лечения колитов, кишечных колик, запоров, метеоризма, панкреатита, холецистита. Водочная настойка растения улучшает пищеварение; масло используют для лечения поноса, метеоризма и выведения гельминтов. Антигельминтными свойствами обладает также настой смеси трав — полыни горькой, чабреца и пижмы.
Пьют чай с тимьяном при бессоннице, нервных расстройствах, стрессах. А еще можно просто сделать ароматную подушечку с сушеным чабрецом; полезна и ванна с добавлением масла или настоя травы. Наружно настой применяют для лечения кожных заболеваний, фурункулов, угревой сыпи; его добавляют в воду для полоскания горла и полости рта при ангине, заболеваниях десен, различных воспалительных процессах.
При заболеваниях суставов, ревматизме, радикулите, остеохондрозе, растяжениях связок применяют растирания и ванны с маслом тимьяна, а также спиртовую настойку травы. Полезна для больных суставов мазь: 200 г топленого сливочного масла или нутряного жира тщательно смешать с 50 мл спиртовой настойки чабреца; хранить в холодильнике.
Масло с тимьяном используют и в лечебных, и в косметических целях
Масло втирают в кожу головы при выпадении волос и перхоти; смазывают им укусы насекомых, чтобы устранить зуд и воспаление. Укрепить волосы и избавить от перхоти помогает и ополаскивание головы после мытья настоем тимьяна (4 ст.ложки сухой измельченной травы залить 1 л кипятка, настоять полчаса, процедить; использовать 1 раз в неделю).
Сушеная трава чабреца, растертая в порошок, применяется как присыпка для лечения трофических язв и незаживающих ран.
Подробнее о том, как применять это растение при различных недугах читайте в подборках:
Когда и как заготавливать лекарственное сырьеВ лекарственных целях используется трава чабреца, которую заготавливают во время цветения, в сухую погоду. Стебли у растения довольно прочные, поэтому лучше срезать их ножницами, чтобы не выдернуть кустик с корнем.
Как и все растения, содержащие эфирные масла, чабрец нельзя сушить на солнце — он теряет свои полезные свойства. Сушат собранное сырье в тени — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Хранят в темном сухом месте, сложив в плотно закрывающиеся емкости.
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Тимьян ползучий Пикантный, 0,05 г Зеленый доктор 25 руб
seedspost.ru
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Тимьян овощной Медок, 0,2 г 28 руб
seedspost.ru
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Тимьян Пурпурно-фиолетовый, 0,05 г Альпийская горка 35 руб
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Тимьян ползучий (чабрец) Медок, 0,25 г 35 руб
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seedspost.ru
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Допустим, спиртовая настойка тимьяна при употреблении внутрь воздействует не только на больной орган, но и на другие органы и системы — отсюда и противопоказания; та же настойка, применяемая наружно, — для растирания больных суставов — оказывает местное воздействие (действует как противовоспалительное и обезболивающее) и не затрагивает иные органы.
Безусловно, и в этом случае консультация с врачом перед использованием народных средств необходима. Но как правило, применяемые наружно лекарственные травы (в виде настоек, мазей, масляных вытяжек, отваров и др.) с успехом дополняют основное лечение. Да, в Вашем случае они не решат проблему (поскольку не воздействуют на причину заболевания), но могут облегчить симптомы, снять боль.
аромат на весь участок))
засыхают нижние листочки((
осенью обрежу и обработаю от болячек и вредителей