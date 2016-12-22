Торения (Torenia) относится к семейству норичниковых. Расцветка лепестков варьируется от белой до пронзительно синей, высота растения от 10 до 30 сантиметров в зависимости от сорта, выведены двухцветные гибриды. Окраска зева может быть контрастной, с ярким сигнальным пятнышком. Листва очень пышная, форма пластинки похожа на листик бальзамина.
Торения — яркая красавица
Нельзя сказать, что цветок неприхотлив, но вырастить его сможет даже начинающий садовод. Основное требование для сохранения декоративности — поддержание стабильной влажности грунта и защита от чрезмерной жары. И «слабое место» у торении — листва. Именно она страдает от капризов погоды: палящего солнца, сильных сквозняков, обильных дождей, в таких случаях растение может листья сбросить.
Из-за нежной листвы обычно торению выращивают в контейнерах, подвесных корзинах (существуют ампельные разновидности) или в домашних условиях. И тут следует сказать ещё об одной важной особенности: каждый яркий колокольчик очень долго держится на кустике — от 10 до 15 дней. И само время цветения растения длительное, от трёх до шести месяцев — идеальный вариант для украшения парадной зоны.
Торения в подвесных корзинах
Выращивают торению, как правило, из семян, но возможно размножение черенкованием. Возраст рассады ко времени высаживания в грунт или кашпо должен составлять два с половиной месяца. Торения теплолюбива и не переносит даже малейших заморозков. Массово цвести растение начинает в возрасте 90-100 дней.
Чаще всего встречается торения Фурнье (Torenia Fournieri) и торения жёлтая (Torenia flava). Наиболее распространены следующие разновидности:
- серия сортов Summer Wave. Подходит для подвесных корзин и там, где требуется ампельность. Растения имеют длинные поникающие стебли, достаточно спокойно реагируют на перепады температуры;
- Dushess. Очень разнообразный сорт торении Фурнье. Высота кустика 20-30 см, форма почти шаровидная. Окраска зева белая.
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