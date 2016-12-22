Торения: яркий однолетник на вашем участке

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Eleko Eleko
Конева Елена Тольятти
Прекрасная яркая торения попала к нам из Юго-Восточной Азии. Она отличается особой оригинальностью среди садовых растений с цветками колокольчатой формы: они напоминают глоксинию.

Торения (Torenia) относится к семейству норичниковых. Расцветка лепестков варьируется от белой до пронзительно синей, высота растения от 10 до 30 сантиметров в зависимости от сорта, выведены двухцветные гибриды. Окраска зева может быть контрастной, с ярким сигнальным пятнышком. Листва очень пышная, форма пластинки похожа на листик бальзамина



Торения - яркая красавица
Торения — яркая красавица

Нельзя сказать, что цветок неприхотлив, но вырастить его сможет даже начинающий садовод. Основное требование для сохранения декоративности — поддержание стабильной влажности грунта и защита от чрезмерной жары. И «слабое место» у торении — листва. Именно она страдает от капризов погоды: палящего солнца, сильных сквозняков, обильных дождей, в таких случаях растение может листья сбросить.

Из-за нежной листвы обычно торению выращивают в контейнерах, подвесных корзинах (существуют ампельные разновидности) или в домашних условиях. И тут следует сказать ещё об одной важной особенности: каждый яркий колокольчик очень долго держится на кустике — от 10 до 15 дней. И само время цветения растения длительное, от трёх до шести месяцев — идеальный вариант для украшения парадной зоны.

Торения в подвесных корзинах
Торения в подвесных корзинах

Выращивают торению, как правило, из семян, но возможно размножение черенкованием. Возраст рассады ко времени высаживания в грунт или кашпо должен составлять два с половиной месяца. Торения теплолюбива и не переносит даже малейших заморозков. Массово цвести растение начинает в возрасте 90-100 дней.

Чаще всего встречается торения Фурнье (Torenia Fournieri) и торения жёлтая (Torenia flava). Наиболее распространены следующие разновидности:
  • серия сортов Summer Wave. Подходит для подвесных корзин и там, где требуется ампельность. Растения имеют длинные поникающие стебли, достаточно спокойно реагируют на перепады температуры;
  • Dushess. Очень разнообразный сорт торении Фурнье. Высота кустика 20-30 см, форма почти шаровидная. Окраска зева белая.
Предлагаем вам поближе познакомиться с торенией и посмотреть видеоролик, подготовленный известным российским садоводом-опытником Александром Сидельниковым. Вы узнаете много интересного об этом растении, о нюансах выращивания и сможете увидеть воочию, как оно выглядит во всей его яркой красе.

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А какие однолетники больше всего нравятся вам? Поделитесь, что вы высаживаете в контейнеры и кашпо в саду.




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Комментарии (1)
Интересно было прочитать о таком ярком растении, как торения. Смотрится замечательно.

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