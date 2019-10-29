Здоровый урожай возможен на здоровой земле
Главная болезнь урожаевГрибная микрофлора кубанских почв — предмет многолетних исследований доцента кафедры защиты растений КубГАУ Веры Степановны Горьковенко. Она делает микробный анализ грунта, и картина получается четкая. Здоровье почвы грубо определяется соотношением главных сапрофитов и патогенов. Главный наш сапрофит (гриб-помощник, использующий в качестве пищи отмершие ткани растений) — триходерма. А патогены — фузарии, а также плесени (пенициллы и аспергиллы). Их работа — корневые гнили, куча микотоксинов, «утомление почвы», гниение свеклы и зерна при хранении.
Один из основных патогенов — пеницилл
В отличие от сапрофитов они очень жаро- и засухоустойчивы и активничают вплоть до +50°С. И пахотная почва, лишенная органики, — как раз для них. Происходит искусственное замещение полезных грибов на вредные. Триходерма гибнет, а фузарии нападают на растения: есть-то больше нечего!
Если триходермы 3/4, а патогенов 1/4 — почва здорова, и растения почти не болеют. Наши поля в нормальный год имеют треть фузариев, столько же плесеней и неслабый набор прочих патогенов. А сапрофитов — крохи. Встречаются пахотные почвы, где, кроме фузариев, нет почти ничего! А вот под люцерной уже через год число сапрофитов удваивается.
Под люцерной уже через год число сапрофитов удваивается
В последние годы появился термин «мертвый чернозем». Это черная гумусированная почва, где нет почти никакой нормальной микрофлоры: запаханная солома не гниет годами. В результате пахоты и химизации микробный биоценоз почвы изменился с точностью до наоборот: мало того что все сапрофиты исчезли, так еще многие из них стали паразитами, и даже более того, эти паразиты вытесняются гиперпаразитами. Симптомы спутались и не поддаются оценке. Мы теряем до трети урожаев, зря выливая дорогие пестициды, — уже непонятно, против кого надо бороться. Как писал Ю.И. Слащинин, «главный вредитель урожая — человек».
Применяя монокультуру, отчуждая органику, оборачивая пласт, рассыпая удобрения и яды, мы сами жестко насаждаем патогенный грибной ценоз. Ты глянь-ка: и тут мы создаем эконишу не для себя! Человек не только главный вредитель урожая — но и главная болезнь тоже. А виноваты у нас, конечно, мирные фузарии, оидиумы да фитофтора!
Применяя монокультуру, рассыпая удобрения и яды, мы сами жестко насаждаем патогенный грибной ценоз
Чего хотят грибыБолезни растений почти целиком грибы, что и подтверждает преимущества тех перед иными микробами. На них и сосредоточимся. Работают вредные грибы по-разному: одни едят живые ткани растений, другие — только предварительно умерщвленные. Отсюда и разница в подходах.
Чистые паразитыЖивыми тканями питаются чистые паразиты — ржавчины и головни, мучнистые росы и оидиумы, ложная мучнистая роса (пероноспороз) и милдью, фитофтора, курчавость, плодовые гнили. Переварить живое нелегко: нужны специальные ферменты. Посему большинство «живоглотов» — узкие спецы: жрут только свою культуру, зато быстро и целиком. Паразитных болезней всего 5%, а вреда от них аж 80%!
Фитофтора — чистый паразит
Первейшая цель паразитных грибов — ненормальные, иммунодефицитные растения монокультуры. Прежде всего — жирные, откормленные азотом и отпоенные водой. Ткани рыхлые, водянистые, стенки клеток тонкие, в клеточном соке полно азота — ну просто санаторий! Как раз таковы наши «ухоженные и урожайные» растения. Говоря, что чем лучше растению, тем лучше паразиту, фитопатологи имеют в виду именно ожирение. В природе паразиты очень сдержанны и локальны: справляются только с самыми слабыми, не имеющими иммунитета — и плохо защищенными сапрофитной микрофлорой. То есть ведут полезный отбор на устойчивость и симбионтность.
Есть и другая крайность — стрессы. Любой эмигрант из других стран у нас — уже в стрессе: у него нет иммунитета к местным расам паразитных грибов. Чахлые, слабые растения, агрономически страдающие от загущения, уплотнения почвы, отравления и засоления, от водяных и воздушных дефицитов, поедаются не менее охотно. Но — уже мертвоедами.
Чахлые, слабые растения чаще поражаются болезнями
Как действуют грибы-универсалыБолезнетворные грибы-мертвоеды более широкие универсалы. Съесть живое растение они не могут, зато могут его сперва отравить, впрыснув токсины и ферменты. Полупереваренными тканями и питаются, как пауки. Таковы многие пятнистости листьев, аскохитозы, антракнозы и септориозы. В монокультуре они, естественно, не особо разбирают, на кого нападать, — косят все, что гуще насажено. В природе же заселяют в основном слабые или поврежденные растения, то есть тоже работают санитарами и блюстителями отбора.
А многие и вообще не вредят. Большинство корневых гнилей, возбудители фузариозов, альтернариозов и многих пятнистостей в естественной почве мирно жуют растительные остатки, от голода не страдают и растения не трогают. А многие даже сотрудничают с корнями, образуя микромикоризу.
Фузариоз гороха
Большинство «мертвоедов» вредит только по нужде. Их нужда — острый дефицит своего обычного корма, растительных остатков. На «интенсивных» полях остатков сих днем с огнем не найдешь: они считаются «браком почвообработки». Есть нечего, влаги мало — приходится убивать живые растения!
Естественно, передовой отряд для многих грибов — грызущие и «колющие» насекомые. На их челюстях и хоботках грибочки с особым комфортом въезжают в листья и плоды. Чем больше вредителей, тем больше обычно и болезней. Не будь плодожорок, мы, может, и не видели бы, как преет на дереве спелая черешня, гниют вишни и сливы! Однако паразиты и сами отлично прорастают в капельках воды. Дождь в жару и роса после него — грибное счастье, южные огороды и виноградники «загораются» на глазах.
Передовой отряд для многих грибов — насекомые-вредители. На фото — вишневый слоник
Разумеется, у грибов есть свои хищники, свои паразиты и антагонисты — сапрофитные грибы и микробы, разлагающие мертвую органику. Не умея переваривать живые ткани, они научились хорошо защищаться от агрессоров — и заодно защищать растения. В природе быть болезнью так же трудно, как и быть вредителем! На корнях, на листьях и даже в сосудах растений обитает тьма защитников. Они плюются фитонцидами и антибиотиками, отнимают у паразитов разные вещества, ловят их в петли и сети, заражают токсинами, а то и просто жрут. Но мы и тут позаботились: вытравили сапрофитов так же, как и полезных насекомых.
Стоит ли говорить, какие чудища мы создали путем их пестицидного совершенствования? Только у фитофторы сейчас около 500 разных рас! У желтой пятнистости пшеницы — 70, и нет двух одинаковых. То же — и с остальными. Устойчивые сорта медленно, но верно осваиваются грибами. Надежных генов устойчивости остается все меньше, и даже иммунные сорта живут не так долго, как хотелось бы. Сорта, устойчивые в одном краю, легко поражаются в другом. Грибы находят новые методы атаки. К примеру, многие расы фузариев вредят уже не с помощью токсинов, а просто управляют биохимией растения!
Томат, пораженный ботритисом
Что же умнее: помогать противнику во имя «праведной борьбы» — или предельно уменьшать саму необходимость нападения? Кормить азотом и лить фунгициды или найти оптимум питания? Разумный минимум азота при достатке калия, фосфора и микроэлементов уменьшает заболеваемость в разы. А ведь есть еще органика, гумус, сапрофиты — то, что называют «хорошим фитосанитарным фоном» и «супрессивной почвой». Стратегия общего растительного здоровья проста — максимум растительных остатков для сапрофитов, проверенный оптимум питания, минимум самых эффективных фунгицидов и в идеале кровля от дождей. Более подробно о восстановлении почвенного здоровья мы поговорим в одной из следующих публикаций.
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Мы можем ужиться с болезнямиКонечно, химия идет вперед. Появились весьма безопасные системные фунгициды природного происхождения, те же стробилурины. Есть хорошие биофунгициды — «Фитолавин-300», «Микосан». Если надо, можно использовать и «Скор» с «Топазом»: эти старые системники все еще в деле, а порой без них не обойтись. Есть и медные препараты. Они контактные, но для разнообразия нужны и они. Но «лекарства» для заведомо больного участка — это успокоительное для хозяйского ума.
Старые системники все еще в деле, а порой без них не обойтись
Главное открытие — если препараты, в смысле сохраненного урожая и труда, эффективны на 10-40%, то умные агроприемы без всяких препаратов — на 100-200% и больше. Это и называется агрометод защиты. Прежде всего он работает как раз с болезнями.
Глянешь трезвым глазом — просто откровение какое-то!
- Посеял на неделю раньше или позже — и не нужны 2-3 обработки.
- Смешал нужные сорта — и отменил химию вообще.
- Посеял сидерат — и почти нет корневых гнилей.
- Внес азота вдвое — и заболеваемость подскочила в 9 раз!
- Не попал в срок посева — и потерял половину урожая.
- Или гонял опрыскиватели весь месяц, а в итоге оказалось — зря.
Горчица белая активно очищает почву от возбудителей болезней
Вот о чем думать надо! Определимся с целью. Нам не нужно, чтобы не сгнил ни один помидор. Нам не нужны стерильные растения, сияющие незапятнанной зеленью. Нам вовсе не нужно отсутствие болезней. Нам нужен стабильный достаточный урожай. Осознайте разницу! Искоренить, исключить болезни — цель нереальная и труд сизифов. Но можно не страдать от них, заняв свою нишу и сведя их к минимуму.
Николай Курдюмов на протяжении уже многих лет получает экологически чистый урожай по технологии природного земледелия. Прочитав его книгу «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, вы узнаете, как кардинально улучшить свою почву, чем различаются продукты «органические» и «агрохимические», как ужиться с сорняками, и о многом другом. Ценнейшее пособие для каждого дачника!
У вас есть возможность ознакомиться и с другими книгами Николая Курдюмова, главы из которых были опубликованы на нашем сайте:
- Как правильно поливать виноград и сколько воды ему нужно
- Когда и чем подкармливать виноград? Вот что советует Николай Курдюмов
- Как сэкономить место в огороде: овощной конвейер — на каждой грядке
- Зачем Николай Курдюмов рекомендует укрывать грядки от солнца и ветра
- Что посадить на одной грядке? Шпаргалка по совмещению культур в огороде
- Смородина и крыжовник: советы по выращиванию от Николая Курдюмова
- Супер-мульча для огорода: материалы, которые советует использовать Николай Курдюмов
Теперь изучаю.
Может быть тогда перестанете по- варварски относиться к пырею.
Травой в простонародье называют любые сорняки. Хотя к травянистым растениям, с точки зрения биологии, относят огромную группу растений, не имеющих одревесневшего стебля (ствола). Так вот и пырей, и сныть и многие другие растения, культурные или дикорастущие, которые не являются деревьями и кустарниками — это трава. И листья есть и у тех и у других. Только они разной формы и разного вида.
У вас 6 световая зона, а у Волгограда — 4. Что бы понимать о чем речь, каждая световая зона — это примерно в два раза больше интенсивности, скажем так, что бы не усугубляться.
Для сравнения, в Европейской части, больше всего россиян живет во второй-третьей световой зоне. Как вы думаете во сколько раз меньше солнца они видят? Не говоря о климате. Просто потому что они севернее вас. И сколько надо приложить усилий что бы чего-то добиться?
В таком темпе у вас и само всё растет. Сам видел, лично, осины в два обхвата. Так ещё в комплекте с виноградом, в глухой тайге. Не говоря о всяких элеутерококках, вместо лопуха на огороде, и лимонника вместо рябины.
А что мне с моим тяжелым суглинком посоветуете? Мульчировать нельзя, в этом году земля и без мульчи весь июнь прогревалась, а в июле ночами +6 добили
Позапрошлым летом вроде и тепло было, да с мульчой и растительными остатками на зиму укрыв землю занесла майского жука. Весной плоскорезом даже под мульчой особо не поработаешь. А неперекопанная земля слежалась под дождями этого лета так, что задушила все на корню и это не смотря на мульчу из соломы и сена. Что вообще не помеха сныти и пырею. Эти товарищи такую сеть корней распустили, что грядку 10 кв.м полола и перекапывала целый день. А грядок 7! Междурядия закрыты старыми коврами и геотекстилем, засыпаны песком и заложены плиточкой. Однако пырей лезет. Но хоть из песка его достать легко.
Психанула, выбросила к чертям плоскорез, глубоко перекопала грядки выбрав корни по 40 кило с грядки и личинок с ведро, ну хоть со всего огорода. Перекопала еще разок с го*ном, весной перекопаю еще разок с песком. Укрою полиэтиленом, может хоть под ним быстрее прогреется.
Свой климат и свою землю узнавать хорошо, но на это лет 5 уйдет, потому как климат меняется! До этого жара в 20 градусов уже в конце апреля стояла, а прошедшим летом 22 мая снег выпал! Одно лето ни одного солнечного дня, другое дождя ни капли и тепла 17 градусов, третье — новые выкрутасы.
А когда еще всякие Курдюмовы свою пургу на всю страну гонят, то вообще печаль для новичков!
ООО!!! Он ж светило! Сделаю так же! Результат — урожай потерян! Ищем другого светилу для потери урожая следующего года
Землю надо слушать, согласна! Но для этого надо иметь базу, знать что о чем сигнализирует и что к чему приведет. А вот таких книжек я пока не встречала.
В идеале добавлять надо торф, но где же я 30 кубов возьму на мои 70 квадратов рабочей поверхности?
Компост по кубометру два за год накапливается.
Прошлой зимой все засыпала листовым опадом, много клена. Разлагается хуже, но должен был облегчить хоть чутка — фиг. Глина такая, что в руках не размять, местами тяпка просто не входит во влажную глину, так комья и лежат. Зато слизней наплодила! Тоже советов наслушалась
Опилок достать неоткуда, но переодически пережовываю весной ветки и вот этим же подсыпаю, но в саду, там еще веселее ситуация.
Пару грядок хорошо засыпала соломой, но она уже тоже «растворилась», нужно еще раз 5 повторить. В месте с соломой прилетела чернь (грибок), но вывелся сам, видимо спасибо триходерме и ЭМкам.
В апреле регулярно обрабатываю почву ЭМками для ускоренного разложения внесенной органики (в прошлом сезоне ТрихоПлант был) и для оздоровления. Но работать они конечно начинают с прогревом почвы. Дрожжи бесполезны — холодно. Дрожжами уже в июне пользуюсь. Так же Сияние, но в прошлом году больше фитоспорина нужно было, по этому Сияние отложила пока. Проблема в том, что за всем этим богатством надо в Россию ехать, а границы закрыты.
Микроорганизмы конечно тепло выделяют. Но не в том колличестве, чтобы защитить от +6. К тому же в результате ливней у меня плавали даже поднятые на 20см грядки, реально лужи стояли в накрытых и поднятых грядках. Снизу глина не пускает, а сверху капилярным эффектом всасывало наверх. Все гнило и кисло, все эмки смывало нафиг, как и жалкие попытки внести кальций.
Показательно урожайными были томаты (они любят кислинку) и малина
Грибок пошел с поверхности соломы, она еще мульчой лежала, так что биота не причем.
А что такое меласса?
Здесь все довольно скудно, даже моноудобрений нет, только комплексные. Да и ценники ну ваще не гуманные. Только появились компостеры для пищевых отходов, ну ведра с крантиками. Композиция для них очень похожа на наши, но поллитра 40 — 50 евро! Если все закупать в Финляндии, то огород очень быстро перестанет быть выгодным и станет дорогим хобби коим и является для финнов.
Распопова знаю! Очень уважаю и даже одно время плотно с ним общалась здесь на сайте Талантливейший педиатр и садовод! Его компостным чаем регулярно пользуюсь тоже
Разве что в Новгороде все же лето чуть потеплее, но совсем чуть
Только арбузы здесь в открытом грунте конечно не вырастут. А остальное вообще полностью согласна с ним!
У подруги тоже сотка с другой стороны, вокруг нее с двух сторон канава проходит, но вода не уходит, так и стоит. Они на участке маленькую венецию сделали, чтобы хоть как то. Но у них на сотке 4 грядки по пол метра и поместилось всего + пара стульев с грилем, а у меня 7 грядок по 10 квадратов. Это два.
Была идея проложить дренажные трубы, благо у нас они в строительных магазинах в открытом доступе. Но, черт возьми, глина! Она не сыпется, не копается! Она нарезается при определенной влажности. По верх этой глины дернина, которую как то обтрясти невозможно. На сотке я срезАла эту дернину лопатой вместе с глиняным основанием квадратами-кубами по ширине лопаты, складывала в мешок, волокла в сад в компост проложить слоями, адские тяжести, десятки ходок и мешков. 2 года работы! Вырыть траншею, заложить трубы и засыпать тем же песком конечно можно, но одной явно не хватит, подруга показала. А труд адский. Это три.
Ближайшая канава от меня через соседский участок. Соседка конечно против не будет, но копать на 10 метров больше, а я не экскаватр и даже не мужик. И мужик мой не против «умного» огорода, а в рабы-негры не записывался и пошлет меня в дали по бездорожью Ну примерно до вас ))) Это четыре.
Но русский человек всегда найдет решение и ЭТО радует
Есть у меня в огородных соседях один коммуникационный инженер на пенсии Вот он и подсказал умный выход, не самый простой, но мой муж а это согласился, а не сбежал с криками АААА! Ё!!! Опяяять!!! ))
У нас высоко водный горизонт стоит, буквально полметра- до метра вниз и первый водоносный слой! А это значит, что пробив вертикальную дырку-колодец какой нибудь трубой диаметром сантиметров 5 в диаметре я получу прямой сток воды в природную «канализацию». Дырку надо будет засыпать мелким гравием или вкрай песком. И таких дырок «набурить» в проходах хоть по 3 — 5 штук через каждые 2 метра можно! Это планы на следующий май, как только дармовой песок привезут )) Вот как то так
Ему видите ли международный аэропорт необходим и поменьше времени на перелет, чтобы часик и там ))
Уезжать отсюда мы несомненно планируем, но пока что нас крайне привлекают французкая Тулуза и испанская Валенсия
В этом году неурожай огурцов был, попросила мужа соленые купить. Сначала принес баночку 600грамовую, а сегодня вообще не нашел )) И перчики очень удобно и морозки в мультиварку перекладывать, а если покупать, так и не подойти! И супчики все по баночкам и ничего покупать не надо! Окромя картошки копеечной. А уж салатики вообще тещино спасенье! Мама с сестрой как приедут (ввозить ничего нельзя) нужно кормить. А так картошки наварил, салатиков и грибов наоткрывал, корюшку в апреле пойманную разморозил и королевский прием! Вместо всякой рутины прикупил лосося холодного копчения да сливочек на супчик, а сладкое из России можно пока, слава Богу И мы из бюджета не выпадаем и они счастливы
Травки всякие опять же 2,5 евро за 200 грамм не напасешся, а мы любим!
Впрочем пару грядок закатала под клубнику. Без тыквы с кабачками тоже никак, надо!
А уж про ягоды и говорить нечего! 125 гр малины 4 — 6 евро! 5 кило клубники 30 -40 евро, смородина 11 евро килограмм, крыжовник где то так же, а по вкусу кислятина подпорченная!
По этому не быстро но каждый год что то да делаем, ищем ка полегче да поленивее договориться с природой
Знаете какое счастье этим летом было? Первые 2 литра вишни собрали! Черешня первый раз зацвела, но оборвала пока. И мультияблони прижились! И пара абрикосов вроде нормально прижилась, а персик вообще и смех и грех! Елки обещались кооперативно снести, я и сунула персика в тени этих мастодонтов, чтоб прижился спокойно, а там как раз и снесут. Уже 2 года как растет, а елки не снесли И прекрасно так растет, уже с меня ростом! А был прутик одногодка 40 см.
Баба Яга в шоке!
А абрикос, как говорят, вообще растение-захватчик наподобие сорняка, легко приживает в сложных условиях и гасит всех вокруг. Мои пока маленькие, посмотрим.
Каторга нам ни к чему, а вот дома психану, обижусь на всех и уползу на свой огородик ковыряться. Там успокоюсь и домой уже возвращаюсь с холодной головой и суровыми приказами ))
В этом году на НГ выпросила насосик автономный на аккумуляторе, чтобы не лейками таскать, а с шлангом бегать и теплой водой из бочки все поливать Я еще год наверно хвастаться буду!
И еще здорово наблюдать, как мои идеи расползаются по полю огородному Я в прошлом году листьями засыпала, в этом году смотрю несколько соседей то же сделали =) Может мои слизни к ним уползут зимовать У меня муж теплицу собрал, смотрю очень похожая конструкция и по соседству выросла
От вредителей хорошо помогают птицы. У меня их много. Они, конечно, любят и вишню, но мне оставшегося хватает с избытком. Статья же была о том, как сохранить землю от грибка и плесени. Я поняла одно, как только начинаешь что-нибудь или кого-нибудь травить, нарушается равновесие на участке. Гибнут черви, пчелы, птицы, микроорганизмы, которые контролируют равновесие в природе. Я тоже периодически нахожу и личинок майских червей, и медведок, и гусениц, и божья коровка прилетает, но это не катастрофично. Они как-то исчезают, не обливаю ничем. Божьих коровок один-два раза собирала руками в этом году. Потом они исчезли. До моих соседних грядок не добрались. У соседей съели всё, даже огурцы. Зато обливали химией всё лето. Говорят, что не съела фитофтора, доела божья коровка. Кстати, раньше, когда муж садил первые два года картошку, по науке, клубни обмакивал в какую-то химию, по срокам обливал от божьей коровки, от фитофторы, урожая не было от слова совсем. И червей в земле не было несколько лет. Сейчас вроде восстановилась земля.
У нас летом холодно, а зимой все больше сезон дождей но и морозов особо не было давно. На моей памяти самый низкий -28 был лет 7 назад. В прошлом году самый низкий -9 был в марте. Но этого хватило для полного уничтожения урожая жимолости, она с декабря с цветами стояла. А вот черешня с зелеными листиками пережила, как ни странно
Лук многолетний и прочие ягодки у меня растут, а вот актинидии как холодно и вызревания — длинны лета не хватает, как и винограду. Хочу заказать дальневосточные сорта, выписать от вас из Хабаровска. У нас только Московские продают, но где Москва, а где мы?!
Малину ремонтантную обрезать — вообще без урожая остаться! У нас первый урожай ремонтантной к июлю только созревает Второй может к ноябрю поспел бы, если бы не заморозки в сентябре ))
Так то я не жалуюсь и растет у меня все лучше чем у соседей Но промахи бывают, а подсмотреть что не так негде. У нас и яблоки и вишня растет. Репа шикарная, только проволочник замучал! Морковь больше не буду сажать, съедают под землей. А вот чеснок и лук растут прекрасно. Как чеснок выкапывала — был номер! Он глубоко просел, лопату не воткнуть, за веделье не выдернуть Раздалбывала тяжелой острой железной тяпкой и совочком подкапывала
Сажать по пленке или по ткани мне никак, у меня уплотнительные посадки С огурцами капуста, с арбузами горох и так далее
Парники на огородном поле ставить нельзя, у меня только тунели. Но у финнов новая шиза, полиэтиленовый только один, остальные тряпошные. Так что с местным маразмом тоже боремся. Под тряпкой холоднее и света не хватает катастрофически. У нас же даже в день летнего солнцестояния солнце в зенит не поднимается, градусах на 60 стоит над горизонтом.
Цветы — не дураки, расти тоже не готовы в нашей спарте Да и толку с цветов то? У нас помидоры в магазине по 6 евро, перцы в ту же цену, огурцы по 4 евро за кило.
Финны на огороде картошку с бобами сажают, а я смысла не вижу. Картошка 80 центов. А с бобов выхлоп копеешный. Вот фасолька — да! И двухметровая и обычная низенькая, но вся стручковая овощная
Божьи коровки вроде тлю едят? Они вообще хищники, их наоборот любить и привлекать вроде бы надо?
А вот на слизней и майского жука забить не могу. Кстати уверены что именно личинок майского жука находите, а не шмелей? У нас шмели тоже в земле зимуют, личинки очень похожи, тут главное не перепутать! Только шмели с теплом выходят на воздух, а майские 4 года в земле корни жрут.
Черви и земляные товарищи не гибнут, если я системником листья обрабатываю — гибнут только те, кто свой зуб поднял на мои растюхи От вылета цикадки нужно обязательно обработать, иначе фитоплазмоз и все, хана!
А фитофторы у меня тоже нет Хотя у соседей присутствует
И с червями проблем нет, с палец толщиной так и вьются. В этом году много погибло, не от химии, просто все плавало и черви просто задохнулись.
Я конечно согласна, что химией бездумно лить не надо. Но иногда без химии никуда. А подсказать надо или не надо некому.
У меня тут просто шикарный первый опыт на огороде был! Томаты чахли, дохли, сохли. Думала нематода, на всякий случай здесь спросила, тут эксперты за альтернариоз проголосовали. В общем и тем и другим обработала, а плодов как не было, так и не было.
А в этом году смотрю, та же картина, но только на сладких бифах, а на других сортах все чисто. Но не может же такого быть! Знаете что оказалось? Банальная нехватка калия! Земля пустая и сладкие салатные бифы тянут калия гораздо больше, чем остальные и мелкоплодные. А в первый год у меня только бифы и были посажены
Жаль об этом никто не пишет! Что один симптом может соответствовать десятку разных проблем. Когда на листьях голодание все же пишут — полейте мультиками! А я поливала! Только мультик в случае конкретного голодания не поможет, а может еще и ухудшить. Вот об этом тоже никто не пишет.
Огород похож на настройку сложного музыкального инструмента, но проблема в том что непонятно что за инструмент и известные инструкции как правило не очень то подходят…
Вы их ни с кем не путает?
Прям сестра-близнец нашему колорадскому жуку Только вместо полосок, точечки. Но по прожорливости не отступает от колорада.
По-научному — эпиляхна, и страшный вредитель, способный загубить весь урожай картофеля. В настоящее время коровка оккупировала все районы Приамурья
вот
Кому-то подходит одно, кому-то другое.
Меня вот всегда удивляет, когда пишут: у меня земля была, как камень, посеял(а) сидераты и на след.год земля, как пух!
Да не поверю я в это!!! Я сама много раз сеяла сидераты и постоянно мульчирую грядки, но пуха в них не обнаруживаю.
Точно так же, как и не вижу, чтобы за зиму полностью под слоем снега и при наших иногда 40-градусных морозах перегнивали напрочь растительные остатки сложенные в грядки осенью. Не реально это! Ибо червии микроорганизмы, которые перерабатывают органику в перегной работают при плюсовых температурах.
Я компост перекидываю в свои высокие грядки раз в 2 года. И даже за эти 2 года не весь компост полностью перерабатывается в перегной.
Так что ни птицы и ни мыши в том не виноваты, все идет своим чередом в установленном природой порядке
А то мы тут обсуждаем, как работают грибы, что для созревания компоста нужна высокая температура и т.д.
И вдруг нам некоторые с упоением рассказывают, что покидали траву осенью на грядки, а весной от нее ничего не осталось, а только земля, как мягкая, пух и черная, как чернозем
Я все свои кусты мульчирую скоешнной травой. К осени там приличный слой набирается. Постоянно эту мульчу перемешиваю при рыхлении с почвой. И то за сезон она не перегнивает, а просто слеживается и только-только начинает перепревать. Так это летом, когда и тело и влажно, и черви копаются там с удовольствием (а червей у меня на участке столько, что хоть рыбаккам продавай!).
А вот зимой им откуда взяться, если они уходят вглубь и впадают там в анабиоз?
Что касается отходов в компосте, то возможно они туда добавляют, пардон, свои испражнения из туалета?
Ведь даже от пищевых отходов вонь стоять не будет. МЫ ведь тоже некоторые пищевые отходы в компостную кучу выкидываем, никакой вони нет. А вот если туда выльешь настой куриного помета или остатки настоя травы, то да… некоторое время может запах держаться. Но я в таком случае сразу пленкой кучу накрываю.
А вот в цветники я сыплю только скошенную траву и ничего другого туда не кидаю, в отличие от моей снохи. Она в цветники все кидает: и пищевые отходы, и траву выполотую и т.д. Извините, но ее цветники больше похожи на помойку, чем на цветники. Я такое не приветствую.
Я лучше буду держать у себя компостную кучу, а потом раскидывать компост в грядки, чем жить в помойке.
отличается в разы
1. Интенсивность разложения растительных остатков, учитываемая по количеству CO, в почвенном воздухе, возрастает как с увеличением температуры, так и с увеличением влажности почвы. При наиболее высокой температуре (50° С) и наибольшем содержании воды (влажность 46,79%) выделяется в 40 раз больше СО2, чем при температуре 10°С и влажности 6,76%.
2. При возрастании температуры и уменьшении влажности интенсивность разложения растительных остатков имеет оптимальное значение при температуре около 30° С и влажности около 30% от веса почвы.
Понаблюдайте как портятся листья салата в холодильнике в упаковке, зелень превращается в коричневую жидкость, на грядке это стекает в землю и ничего действительно не остается.
А вот с перепреванием летом это странно. У меня мульча летом уходит за 2 — 3 месяца полностью, одна глина на поверхности остается… Я по мульче Сиянием поливаю, может сама в том и виновата конечно.
А поливать мне все равно надо. Земли как таковой в саду нет, строительное крошево с 10 см грунта поверх. Пересыхает все за неделю, если дождей нет.
У меня есть насадочка на шланг с емкостью, откуда содержимое в струю подается. Раньше в ней удобрение для газона жидкое продавалось, а теперь я эту насадочку и в хвост и в гриву пользую
Но конечно да, если 100 рублей деньги, то это конечно неподъемно. Нам проще в материальном плане, я приехав в Петербург могу закупить химии и удобрений всяких тысяч на 5 — 8, это сообветствует нашим 100еврам, а у нас на 100 евро можно только пару кило комплексного удобрения купить. Я по осени 2 мешка извести взяла, с магнием и без, потратила что то около 70 — 80 евро. А что делать, в Россию не выехать. На эстонском сайте наши азофоски и калии сернокислые 900гр ураковочка 8 евро с копейками стоят, а в нашем Леруа я их за 80 — 100 рублей куплю.
Для компоста тройка, а двойка для улучшения микроструктуры почвы. Я его добавляю в грунт, который готовлю для рассады.
Там композиции бактериальные везде разные
У меня не земля под некоторыми кустами, а либо серая глина либо строительный мусор. Мне нужно слой плодородный наращивать. Вот и польуюсь Компост компостируется прямо под кустами
От уплотнительных посадок отказалась. Это требует прополки. У меня нет столько времени на дачу. 1 день в неделю максимум. Только морковка/редиска/корневая петрушка/зелень. Божья коровка у нас — это страшное зло. Сжирают всё. Подчистую. Видимо, вместе с тлей. Но у меня растительности столько, что коровки, похоже, дохнут от обжорства. С крайних грядок внутрь не попадают. Муж, конечно, говорит, что птицы их не едят, но, значит, кто-то другой ест. Слизни если появляются, то появляются и лягушки. Я их берегу, не обижаю. Шмелей у нас нет, но очень много шершней, они питаются падалицей с груш, пытаются жить в нашем доме. И, кстати, часть грядок у меня слеплена «На скорую руку», шифер просто вставлен внахлест, в землю не углублен, лишняя вода вытекает из всех щелей. Они были сделаны «временно», но оказались самыми долговечными. А капитальные грядки постоянно разрывает зимой из-за пучения влажных грунтов. Каждый год ремонтируем.
У меня около дома сад, причем большая часть на общественной территории. Там несколько мачтовых осин снесли. Проплешина не красивая, а я быренько все забесплатно засадила плодовыми, из России притянутыми Так как в кооперативе одни старички и им подавая главное деревья, то они разрешили. На урожай пока никто не претендует. А кто начнет, предложу оплатить расходы на все это безобразие Впринципе когда оно все сетками обставлено и завешено тоже никакой эстетики, но пока не вякали.
Еще рядом с домом аля сотка личной земли, но том цветочках и шелковицах поместились лишь недотеплички общей площадью в 3 кв.м. Но вообще огород около дома нельзя — не принято.
Зато дальше по улице через 3 дома наши официальные огородные поля, наше Поле Чудес начинается Очень удобно мы перееехали Там можно взять сотку в аренду, 50 евро в год, вода подведена. Жаль на 1 человека 1 сотка разрешается. Вот там у меня огород и приключения с глиной. Соседи ничего, но есть правила арендатора, например полиэтилен только на 1 тоннеле и никаких теплиц.
Я злостный нарушитель Поставила гибрид теплицы и тоннеля С одной стороны высокий в рост, а с другой всего на 1 грядку Пока что записали в туннели и не придираются, но полиэтилен однозначно на нем.
Компостные кучи на огородах запрещены (в канавах водяные крысы живут и змеи, для них кучи — рай!) по этому что попало на грядки, то там и осталось. Летнюю мульчу просто там на грядках и закапываю.
В этом году под клубнику грядку подняла торфом и говном, отсыпала рядами, в междурядия говно до полного выравнивания. Посмотрим что будет.
Земля конечно становится помягче, но медленно. А ливни все в бетон склеивают. Копать было ооочень жалко! На старой помидорной грядке капнув нашла тонкие ниточки грибницы, я активно триходерму и другие грибы симбиоты засеваю, вот кто то пошел, а я его на лопату А что делать, если земля — бетон?
Слизни у нас лесные, с ладонь длинной, как выводок пошел, так все! Туши свет, пиши пропало! Лягухи улиток едят, слизней не едят. Ящерицы есть и змеи имеются, но слизней от этого не меньше.
Прополки у нас не очень много, в основном пырей да осот. Я особо не парюсь, за все лето 1 — 2 раза полю. А рыхлить все равно надо, хочешь — не хочешь. Темно и холодно, растет все медленно, даже сорняки )) А когда урожай собран, под зиму уже полю с лопатой вынимая корни и засеваю сидератами, в этом году горчичка
Вот тахих вот 7 коробов на моей сотке поместилось
А это теплички около дома, тоже слезы
А вообще под дугами это самый конец грядочки, она на 10 метров тянется в метр шириной и таких 7 штук а огороде
Но к сожалению только сотка в руки И муа не уговорить на еще, чтобы на него сотку взять