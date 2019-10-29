Почему заражается почва в огороде, а на грядках царят грибы-паразиты?

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Ознакомившись с классической агротехникой выращивания практически любой садовой или огородной культуры, бывает, ужаснешься, сколько труда все это требует. А также нередко сразу в график работ закладываются несколько обработок «химией» от вредителей и заправка почвы немалыми дозами минеральных удобрений. И только изредка упоминается, что залог хорошего урожая — живая почва. И еще реже можно услышать, что здоровая почва — это та, в которой гармоничный биоценоз. Автор бестселлеров по садоводству и огородничеству и популяризатор природного земледелия Николай Курдюмов в своей книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих» рассказывает, каким должно быть почвенное население микроорганизмов и почему часто в наших грядках преобладают грибы-паразиты.



Здоровый урожай возможен на здоровой земле
Здоровый урожай возможен на здоровой земле

Главная болезнь урожаев

Грибная микрофлора кубанских почв — предмет многолетних исследований доцента кафедры защиты растений КубГАУ Веры Степановны Горьковенко. Она делает микробный анализ грунта, и картина получается четкая. Здоровье почвы грубо определяется соотношением главных сапрофитов и патогенов. Главный наш сапрофит (гриб-помощник, использующий в качестве пищи отмершие ткани растений) — триходерма. А патогены — фузарии, а также плесени (пенициллы и аспергиллы). Их работа — корневые гнили, куча микотоксинов, «утомление почвы», гниение свеклы и зерна при хранении.

Один из основных патогенов - пеницилл
Один из основных патогенов — пеницилл 

В отличие от сапрофитов они очень жаро- и засухоустойчивы и активничают вплоть до +50°С. И пахотная почва, лишенная органики, — как раз для них. Происходит искусственное замещение полезных грибов на вредные. Триходерма гибнет, а фузарии нападают на растения: есть-то больше нечего!

Если триходермы 3/4, а патогенов 1/4 — почва здорова, и растения почти не болеют. Наши поля в нормальный год имеют треть фузариев, столько же плесеней и неслабый набор прочих патогенов. А сапрофитов — крохи. Встречаются пахотные почвы, где, кроме фузариев, нет почти ничего! А вот под люцерной уже через год число сапрофитов удваивается.

Под люцерной уже через год число сапрофитов удваивается
Под люцерной уже через год число сапрофитов удваивается

В последние годы появился термин «мертвый чернозем». Это черная гумусированная почва, где нет почти никакой нормальной микрофлоры: запаханная солома не гниет годами. В результате пахоты и химизации микробный биоценоз почвы изменился с точностью до наоборот: мало того что все сапрофиты исчезли, так еще многие из них стали паразитами, и даже более того, эти паразиты вытесняются гиперпаразитами. Симптомы спутались и не поддаются оценке. Мы теряем до трети урожаев, зря выливая дорогие пестициды, — уже непонятно, против кого надо бороться. Как писал Ю.И. Слащинин, «главный вредитель урожая — человек».

Применяя монокультуру, отчуждая органику, оборачивая пласт, рассыпая удобрения и яды, мы сами жестко насаждаем патогенный грибной ценоз. Ты глянь-ка: и тут мы создаем эконишу не для себя! Человек не только главный вредитель урожая — но и главная болезнь тоже. А виноваты у нас, конечно, мирные фузарии, оидиумы да фитофтора!



Применяя монокультуру, рассыпая удобрения и яды, мы сами жестко насаждаем патогенный грибной ценоз
Применяя монокультуру, рассыпая удобрения и яды, мы сами жестко насаждаем патогенный грибной ценоз

Чего хотят грибы

Болезни растений почти целиком грибы, что и подтверждает преимущества тех перед иными микробами. На них и сосредоточимся. Работают вредные грибы по-разному: одни едят живые ткани растений, другие — только предварительно умерщвленные. Отсюда и разница в подходах.

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Чистые паразиты

Живыми тканями питаются чистые паразиты — ржавчины и головни, мучнистые росы и оидиумы, ложная мучнистая роса (пероноспороз) и милдью, фитофтора, курчавость, плодовые гнили. Переварить живое нелегко: нужны специальные ферменты. Посему большинство «живоглотов» — узкие спецы: жрут только свою культуру, зато быстро и целиком. Паразитных болезней всего 5%, а вреда от них аж 80%!

Фитофтора - чистый паразит
Фитофтора — чистый паразит 

Первейшая цель паразитных грибов — ненормальные, иммунодефицитные растения монокультуры. Прежде всего — жирные, откормленные азотом и отпоенные водой. Ткани рыхлые, водянистые, стенки клеток тонкие, в клеточном соке полно азота — ну просто санаторий! Как раз таковы наши «ухоженные и урожайные» растения. Говоря, что чем лучше растению, тем лучше паразиту, фитопатологи имеют в виду именно ожирение. В природе паразиты очень сдержанны и локальны: справляются только с самыми слабыми, не имеющими иммунитета — и плохо защищенными сапрофитной микрофлорой. То есть ведут полезный отбор на устойчивость и симбионтность.

Есть и другая крайность — стрессы. Любой эмигрант из других стран у нас — уже в стрессе: у него нет иммунитета к местным расам паразитных грибов. Чахлые, слабые растения, агрономически страдающие от загущения, уплотнения почвы, отравления и засоления, от водяных и воздушных дефицитов, поедаются не менее охотно. Но — уже мертвоедами.

Чахлые, слабые растения чаще поражаются болезнями
Чахлые, слабые растения чаще поражаются болезнями

Как действуют грибы-универсалы

Болезнетворные грибы-мертвоеды более широкие универсалы. Съесть живое растение они не могут, зато могут его сперва отравить, впрыснув токсины и ферменты. Полупереваренными тканями и питаются, как пауки. Таковы многие пятнистости листьев, аскохитозы, антракнозы и септориозы. В монокультуре они, естественно, не особо разбирают, на кого нападать, — косят все, что гуще насажено. В природе же заселяют в основном слабые или поврежденные растения, то есть тоже работают санитарами и блюстителями отбора.

А многие и вообще не вредят. Большинство корневых гнилей, возбудители фузариозов, альтернариозов и многих пятнистостей в естественной почве мирно жуют растительные остатки, от голода не страдают и растения не трогают. А многие даже сотрудничают с корнями, образуя микромикоризу.

Фузариоз гороха
Фузариоз гороха

Большинство «мертвоедов» вредит только по нужде. Их нужда — острый дефицит своего обычного корма, растительных остатков. На «интенсивных» полях остатков сих днем с огнем не найдешь: они считаются «браком почвообработки». Есть нечего, влаги мало — приходится убивать живые растения!

Естественно, передовой отряд для многих грибов — грызущие и «колющие» насекомые. На их челюстях и хоботках грибочки с особым комфортом въезжают в листья и плоды. Чем больше вредителей, тем больше обычно и болезней. Не будь плодожорок, мы, может, и не видели бы, как преет на дереве спелая черешня, гниют вишни и сливы! Однако паразиты и сами отлично прорастают в капельках воды. Дождь в жару и роса после него — грибное счастье, южные огороды и виноградники «загораются» на глазах.

Передовой отряд для многих грибов - насекомые-вредители. На фото - вишневый слоник
Передовой отряд для многих грибов — насекомые-вредители. На фото — вишневый слоник 

Разумеется, у грибов есть свои хищники, свои паразиты и антагонисты — сапрофитные грибы и микробы, разлагающие мертвую органику. Не умея переваривать живые ткани, они научились хорошо защищаться от агрессоров — и заодно защищать растения. В природе быть болезнью так же трудно, как и быть вредителем! На корнях, на листьях и даже в сосудах растений обитает тьма защитников. Они плюются фитонцидами и антибиотиками, отнимают у паразитов разные вещества, ловят их в петли и сети, заражают токсинами, а то и просто жрут. Но мы и тут позаботились: вытравили сапрофитов так же, как и полезных насекомых.

Стоит ли говорить, какие чудища мы создали путем их пестицидного совершенствования? Только у фитофторы сейчас около 500 разных рас! У желтой пятнистости пшеницы — 70, и нет двух одинаковых. То же — и с остальными. Устойчивые сорта медленно, но верно осваиваются грибами. Надежных генов устойчивости остается все меньше, и даже иммунные сорта живут не так долго, как хотелось бы. Сорта, устойчивые в одном краю, легко поражаются в другом. Грибы находят новые методы атаки. К примеру, многие расы фузариев вредят уже не с помощью токсинов, а просто управляют биохимией растения!

Томат, пораженный ботритисом
Томат, пораженный ботритисом

Что же умнее: помогать противнику во имя «праведной борьбы» — или предельно уменьшать саму необходимость нападения? Кормить азотом и лить фунгициды или найти оптимум питания? Разумный минимум азота при достатке калия, фосфора и микроэлементов уменьшает заболеваемость в разы. А ведь есть еще органика, гумус, сапрофиты — то, что называют «хорошим фитосанитарным фоном» и «супрессивной почвой». Стратегия общего растительного здоровья проста — максимум растительных остатков для сапрофитов, проверенный оптимум питания, минимум самых эффективных фунгицидов и в идеале кровля от дождей. Более подробно о восстановлении почвенного здоровья мы поговорим в одной из следующих публикаций.

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Мы можем ужиться с болезнями

Конечно, химия идет вперед. Появились весьма безопасные системные фунгициды природного происхождения, те же стробилурины. Есть хорошие биофунгициды — «Фитолавин-300», «Микосан». Если надо, можно использовать и «Скор» с «Топазом»: эти старые системники все еще в деле, а порой без них не обойтись. Есть и медные препараты. Они контактные, но для разнообразия нужны и они. Но «лекарства» для заведомо больного участка — это успокоительное для хозяйского ума.

Старые системники всё ещё в деле, а порой без них не обойтись
Старые системники все еще в деле, а порой без них не обойтись

Главное открытие — если препараты, в смысле сохраненного урожая и труда, эффективны на 10-40%, то умные агроприемы без всяких препаратов — на 100-200% и больше. Это и называется агрометод защиты. Прежде всего он работает как раз с болезнями.

Глянешь трезвым глазом — просто откровение какое-то!
  • Посеял на неделю раньше или позже — и не нужны 2-3 обработки.
  • Смешал нужные сорта — и отменил химию вообще.
  • Посеял сидерат — и почти нет корневых гнилей.
  • Внес азота вдвое — и заболеваемость подскочила в 9 раз!
  • Не попал в срок посева — и потерял половину урожая.
  • Или гонял опрыскиватели весь месяц, а в итоге оказалось — зря.

Горчица белая активно очищает почву от возбудителей болезней
Горчица белая активно очищает почву от возбудителей болезней

Вот о чем думать надо! Определимся с целью. Нам не нужно, чтобы не сгнил ни один помидор. Нам не нужны стерильные растения, сияющие незапятнанной зеленью. Нам вовсе не нужно отсутствие болезней. Нам нужен стабильный достаточный урожай. Осознайте разницу! Искоренить, исключить болезни — цель нереальная и труд сизифов. Но можно не страдать от них, заняв свою нишу и сведя их к минимуму.

Николай Курдюмов на протяжении уже многих лет получает экологически чистый урожай по технологии природного земледелия. Прочитав его книгу «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, вы узнаете, как кардинально улучшить свою почву, чем различаются продукты «органические» и «агрохимические», как ужиться с сорняками, и о многом другом. Ценнейшее пособие для каждого дачника!

У вас есть возможность ознакомиться и с другими книгами Николая Курдюмова, главы из которых были опубликованы на нашем сайте: 



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Комментарии (95)
Спасибо, интересно было прочитать, для меня очень актуальная статья, жду продолжения.
Очень интересная для меня тема. О Николае Курдюмове наслышана. Решила ознакомиться с его трудом и опытом, поэтому зашла по предложенной ссылке и приобрела книжку.

Теперь изучаю.
Теперь изучаю.
Все овощи и фрукты мы портим сами применяя всякие химические препараты.И самое главное не написано о экология, На земле загрязнено экология промышленными выбросами, об этом все молчать.Соседи огородники просят дождя, а я прошу ради бога, чтобы не было дождя, я лучше полью свои овощи водой из-под крана, она хоть и хлорированная вода, но намного лучше чем дождевая.
Как часто многие применяют в разговоре слово ЭКОЛОГИЯ, даже не вдумываясь, что оно означает
На моём опыте применялась разная вода. Мы дождливую воду собираем. Она для нас ценна. В быту и для остального. В быту для помывки и полива. Нас так приучили. А как по мне — так всё равно.
Странная статья. Так называемое экологическое земледелие требует огромных знаний, большого физического ресурса. Это скорее эксперимент для любителей экспериментов, во всяком случае в средней полосе.
Да чушь это полная. С коммерческим уклоном. Продакт-плейсмент называется. Ничего плохого, если есть отказ от ответственности, если нет: выпороть на конюшне. И автора и издателя.
Я не встречала рассказов о том, что кто-то успешно использовал систему Курдюмова, хотя, наверное, каждый хотя бы одну его книжку прочитал.
Я с 2011-го года, прочитав книги Курдюмова, н перекапываю огород, а просто слегка рыхлю, не переворачивая пласт. С начала очень волновалась, а потом так понравилось! Во-первых --легче, во-вторых — урожай лучше, и другими советами Курдюмова пользуюсь.
Просто не надо так часто сажать одну и ту же культуру в одно и тоже место--меняйте
Уже 4 года сажаю томаты на одну и туже грядку. Химией не пользуюсь, только сидераты, перегной, зола и урожаи с каждым годом все лучше и фитофторы нет.
Подмосковный суглинок не порыхлишь. Чтобы что-то посадить-посеять, нужно сначала культиватором пройтись. А чтобы просто порыхлить, надо сделать высокие грядки из досок или оцинковки, насыпать туда хорошего питательного грунта. А это денежки и не очень малые. Вот и улучшаем плодородность почвы внесением собственноручно приготовленного компоста и частично хим.удобрений. Так что тут не поработаешь ни плоскорезом, ни этой вертушкой, которая якобы вскапывает землю. Я представляю себя с этой балдой с зубцами, рыхлящей 3 сотки земли под посевы. Соседи валяются от смеха, а я потом валяюсь без рук и без сил.
Замечательно))
Такое хорошее начало и такой бесславный конец… Лайки можно ставить только в плюс… А Курдюмова давно уже все кто хотел почитали…
Статья очень нужная и полезная: основной посыл-- не навреди земле и растениям на ней произрастающим. Те кто применяет эм технологии уже давно не применяют никакой химии ни в удобрениях, ни в фунгицидах и инсектицидах и меньшей кровью получают хороший и здоровый с экологической точки зрения урожай. А вот моя борьба с летающими вредителями: против летающих насекомых на ночь включал светодиодную лампу посредине садового участка в 10 литровое пластмассовое ведро, в котором компот из кваса и кислого вишнёвого варенья до средины ведра, а лампа чуть выше уровня настоя(ведро вкопано заподлицо в землю) как только температура воздуха выше 15градусов и до конца сезона лёта всех тварей летучих. результат ---лучше не бывает. каждую ночь 1,5-а в начале лёта до 2см толщиной слой бабочек разных сортов и окрасок а также жуков бронзовозелёных ( специалистов по поеданию листвы слив и вишен). За два летних сезона вывел всю нечисть на 90%, капуста и другие овощи были чистыми до конца сезона( правда капуста росла рядом с ведром). Химию боюсь применять так как синички и воробьи могут быть отравлены, а они работают с поздней осени до весны в саду.
Ага, молодец: позаботился о том, чтобы синички не отравились, потому что с голодухи померли, после того, как 90% «нечисти»-корма вывел
Молодец
комментарий ожидает подтверждения или был удален
комментарий ожидает подтверждения или был удален
10 лет назад мы купили дачу. Я — городская, только в теории представлявшая жизнь растений, сначала прочитала несколько книг Курдюмова, пыталась для себя понять, как стать «ленивым» дачником, потому как чаще одного раза в неделю приезжать не могла. Опытным путем пришла к выводу: «заботясь» о растениях, мы их просто замучиваем. Я не борюсь ни сорняками, ни с болезнями, ни с насекомыми, ни с птицами. На даче их всех полно. Они сами регулируют количество друг друга. Пчел море, потому как не травим ничем. Муж сделал поднятые грядки. У него летом одна задача: косить. Со всеми посадками я справляюсь в две руки. Урожая хватает на 3 семьи. Заготовками кладовка заставлена до потолка. Прополкой практически не занимаюсь! Хорошо мульчирую, поливаю раз в неделю, иногда реже. Обязательно — Фитоспорин. Из минералки — только суперфосфат при посадке. Под помидоры и баклажаны — черный спанбонд. Помидоры — только 2 метровые, потому как очень влажно во вторую половину лета. Меняю культуры местами. На зиму заваливаю грядки травой, растительными остатками. Весной на грядках этого практически не остается — только грубые стебли. Зато под ними — земля как пух. Здесь подключаю плоскорез, выдергиваю корни многолетних, если есть, рыхлю верхний слой, через неделю рыхлю еще, и можно садить. Я поняла особенности нашего климата и использую их. Смотрю на подружек, которые с пятницы по понедельник всей семьей не вылезают с грядок, ненавидят лютой ненавистью огород, спрашиваю: для чего? большой урожай получаете? Нет, урожая нет, от слова совсем, но нас так научили работать, по-другому не представляем. Конечно, тебе везёт, у тебя земля отдохнувшая… Мне повезло в одном: меня не научили работать неправильно, я присматривалась и прислушивалась к своей земле и растениям. Устаю только урожай перерабатывать. Честно скажу, картошку не сажу. Физической силы маловато. И хотя у нас зона рискованного земледелия — Дальний Восток, каким бы «неудачным» год не был, неурожайного не было ни разу.
Анна, есть ли у Вас на участке пырей, если есть, как с ним справляетесь? Как Вы справлетесь без прополки с морковью, свеклой и прочей мелкотой, посеянной семенами?
ТОже хотела бы услышать действенный способ избавления от пырея, без глубокой перекопки, т.к. он у меня в одном цветнике буйствует. Поначалу выпалывала его, но потом плюнула, т.к. это бесполезно. Сейчас просто срезаю его электроножницами.
Я болела и один год не выпалывала клумбу, все заросло и проросло пыреем, залужилось. В прошлом году всю клумбу перебрала «по волоску», но все равно что-то осталось. Теперь отношусь спокойнее, сколько могу выпалываю. Перестала пырей класть в компост, выбрасываю на помойку. Пырей меня поразил. В этом году часть клумбы переделали под грядку, я этот участок освобождала от остатков корней и больно уколола палец через перчатку, думала, какая-то железяка. Оказалось — пырей. Остро отточенное, твердое как железо острие корня. В этом месте рос старый куст аспарагуса, корни плотные как дерево, и пырей приспособился их пробивать.
Первый год на даче тоже складывала пырей в компост. Ужаснулась, когда увидела, как прорастают «засушенные» с виду корешки. Теперь весь выдернутый с корнями пырей, а также сныть и похожее сними в большой мусорный мешок, и ставлю где-нибудь под березами или у стены сарая. Лето-зима, а весной полный мешок перегноя!
Купила нынче отраву (гербицид), написано, что конкретно от пырея и других вредных однодольных. Не действует на двудолные многолетники и отнолетники и культурные злаковые. Попробую на маленьком кусочке. Если поможет, то опрыскаю все. Он у меня только в одном, самом большом цветнике расплодился, о соседей лезет.Уже замучилась с ним бороться. Там не прокосишь газонокосилкой и триммером, т.к. почвопокровниками все затянуто.
Пырей, дорогие вы наши, кладезь полезных для вас элементов. Попробуйте поискать по весне (наподобие кошек и собачек) среди свежей поросли пырея вкусные листики. Вкусовые ощущения непередаваемые! Никакие салаты и близко не стояли!
Может быть тогда перестанете по- варварски относиться к пырею.
Пробовала. Не зашло. Была публикация, кстати на этом сайте, о полезных свойствах пырея. Попыталась пересмотреть к нему отношение, пробовала на зуб. Возможно, не те листики выбирала, впечатление никакое. Но это все дело субъективное. Кстати, и кошка наша пырей, по моим наблюдениям, не ест, хотя обгрызла всю декоративную осоку разных видов.
Ну если так рассуждать, то вообще ничего не нужно полоть, ибо любая трава кладезь витаминов
Каких элементов?
Элеонора, очень полезных! Хотя правильнее говорить не элементов, а веществ.
Вы его со снытью не перепутали? Какие листики у пырея? Это трава. Кошечки ей «чистятся», желудок очищают, заглатывая. У пырея же для человека съедобен корень, из которого можно молоть муку в голодный год.
Уважаемый user_7271, у вас странные познания в ботанике
Травой в простонародье называют любые сорняки. Хотя к травянистым растениям, с точки зрения биологии, относят огромную группу растений, не имеющих одревесневшего стебля (ствола). Так вот и пырей, и сныть и многие другие растения, культурные или дикорастущие, которые не являются деревьями и кустарниками — это трава. И листья есть и у тех и у других. Только они разной формы и разного вида.
Действенный способ от пырея только один: севооборот и сидерация. За столько лет что вы ведете хозяйство, при взятом темпе — каждый год и севооборот и сидерация — успокоят пырей в огороде навсегда.
У меня нет севооборота. Я же написала, что пырей у меня в одном цветнике только. О каком севообороте там может идти речь?
Пырей есть, но гораздо больше конского щавеля. Бороться нет смысла, мы нашли баланс. Грядки подняты, стенки из шифера. Моя территория-внутри грядок. пырею оставляю все вокруг, не трогаю. Тропинки и свободное пространство муж выкашивает 1 раз в месяц (это мало, нужно чаще). Грядки активно мульчирую, особенно на зиму. Под мульчой почва рыхлая, сорняки слабеют, их легко или срезать плоскорезом, или, раздвинув мульчу, выкопать корень. Весной убираю с грядки растительные остатки, рыхлю землю плоскорезом, выдергиваю корни пырея, их немного и в рыхлой земле это легко сделать, оставляю на 1- 2 недели. Еще раз рыхлю плоскорезом. Земля успевает прогреться, сорняки взойти и погибнуть. Морковь, петрушку корневую зимой наклеиваем с детьми при помощи клейстера на туалетную бумагу, по 1 упаковке хватает на приличный урожай (сколько можем сохранить в кладовке). Свеклу садить перестала, как-то особо не едим. Грядку шириной 1 м засеиваю вдоль в 4 полосы: 1,3-редиска, 2,4-морковка (или петрушка). Предварительно в канавки подсыпаю вермикулит, поскольку земля — тяжелый суглинок), канавки проливаю, потом — семена. Руками засыпаю канавки, слегка прихлопываю, сверху — белый спанбонд. Если не накрою — всё сгорает, всходов не будет. Оставляю на 2 недели. Зависит от срока посева. Когда появятся всходы редиса, лутрасил можно снять, между рядками расстояние как раз по ширине узкого плоскореза. Срезаю плоскорезом сорняки вдоль посадок (редис видно, морковь отмечена метками или киньте несколько семян редиса при посадке, чтобы видеть, где рядок моркови). Рядки поливаю. Дочиста не полю, у нас в это время адская жара без дождей, мелкие сорняки прикрывают всходы. Редиска выросла — выдернула, ботву срезала — и назад, на освободившиеся бороздки. К этому моменту хорошо видно морковь, всходит через 1,5-2 см, как наклеивали. Сорняки вокруг просто обрезаю обычными ножницами, чтобы морковь получилась чуть выше. Не полю! Остается 2 полоски моркови, между ними — редисочная ботва, другая трава (мульча), морковь поливаю 1 раз в неделю. Влагу держит мульча. Потом начинается сезон дождей… Морковь, петрушку не полю, пока маленькие, только снижаю ножницами высоту сорняков (2-3 раза за все время), чтобы не повредить корнеплоды. Полоть можно, если хочется, когда корнеплоды уже крепко сидят в земле. К концу сентября выкапываю морковь грамм по 300, может, больше. У кого грядки не подняты, корнеплоды не формируются, или сгнивают, поскольку вторая половина лета — непрерывные дожди. Особенности климата. Я ведь пишу о чем: присматривайтесь к своей земле, пытайтесь особенности климата обернуть себе на пользу. Бороться с природой бесполезно. Она должна вам помогать.
я тоже свои аж целых 4 () грядки полю пару раз за сезон, т.к. сделала для себя вывод Да здравствует конкуренция! или Полоть - не полоть?
Если вы действительно из Хабаровска, то по-западному, это южнее Волгограда. По-нашему это просто экватор. А осадков у вас, по сравнению с Волгоградом, в 2 раза больше, на уровне МСК. Любой волгоградец продаст душу, что бы было и тепло, и что бы не сушило до состояния пороха. И воды вдоволь. А если ему сказать, что у вас солнца больше, а температуры не такие адские, то он вообще не поймет, на что вам жаловаться.
У вас 6 световая зона, а у Волгограда — 4. Что бы понимать о чем речь, каждая световая зона — это примерно в два раза больше интенсивности, скажем так, что бы не усугубляться.
Для сравнения, в Европейской части, больше всего россиян живет во второй-третьей световой зоне. Как вы думаете во сколько раз меньше солнца они видят? Не говоря о климате. Просто потому что они севернее вас. И сколько надо приложить усилий что бы чего-то добиться?
В таком темпе у вас и само всё растет. Сам видел, лично, осины в два обхвата. Так ещё в комплекте с виноградом, в глухой тайге. Не говоря о всяких элеутерококках, вместо лопуха на огороде, и лимонника вместо рябины.
Замечательная реакция! Да разве я жалуюсь? Добро пожаловать в Хабаровск! И не надо продавать душу, у нас гектары раздают бесплатно, еще под строительство дают кредиты под 2% годовых, Только желающих немного. А так-то да, в чужом огороде и хрен слаще! Добро пожаловать в край 90% влажности, бушующей фитофторы, серой гнили, наводнений, кислых мелких яблок и винограда, терпких груш и горьких абрикосов. И арбузы у нас вырастают размером с кулачок, водянистого вкуса. Молчу про дыни… Да, и последние годы полное отсутствие снега при 40-градусных морозах зимой. То-то мы, дальневосточники, не можем понять, почему народ у нас массово бросает насиженные места с «благодатным» климатом и уезжает туда, где адская жара без дождей. И никаких гектаров бесплатно. И возвращаться, главное, никто не хочет.
Да, и еще в нашей «глухой тайге» гнуса, мошкары, комаров столько, что летом в футболке и шортах на огород выйти не возможно, только длинные рукава и брюки из плотной ткани, желательно накомарник. Это при 40-градусной жаре, солнце и 90% влажности. А если еще и все выходные на прополке, не всякое сердце выдержит. Как в джунглях, если бывали. И реппеленты не особо помогают. Скорее сам отравишься, а не комаров отпугнешь. А весной у нас нашествие клещей, энцефалитных. Тайга рядом, сами понимаете. И это я не жалуюсь, просто не понимаю, чему вы завидуете. У каждого климата свои особенности. Сейчас каждый человек может выбрать, где ему жить. Просто вы судите, как моя соседка за забором, у которой 90% помидор поражается фитофторой, она заглядывает ко мне и тоже говорит, «Тебе везёт, земля у тебя хорошая!» Ну потому-что у меня фитофторы практически нет, остатки, которые я уже не собираю, в сентябре, могут заболеть, и всё. Речь шла о том, что каждому климату можно приспособиться и получать не только урожай, но и удовольствие, а не убиваться, борясь с природой.
Интересно читать, как спорят люди живущие в тепле летом
А что мне с моим тяжелым суглинком посоветуете? Мульчировать нельзя, в этом году земля и без мульчи весь июнь прогревалась, а в июле ночами +6 добили
Позапрошлым летом вроде и тепло было, да с мульчой и растительными остатками на зиму укрыв землю занесла майского жука. Весной плоскорезом даже под мульчой особо не поработаешь. А неперекопанная земля слежалась под дождями этого лета так, что задушила все на корню и это не смотря на мульчу из соломы и сена. Что вообще не помеха сныти и пырею. Эти товарищи такую сеть корней распустили, что грядку 10 кв.м полола и перекапывала целый день. А грядок 7! Междурядия закрыты старыми коврами и геотекстилем, засыпаны песком и заложены плиточкой. Однако пырей лезет. Но хоть из песка его достать легко.
Психанула, выбросила к чертям плоскорез, глубоко перекопала грядки выбрав корни по 40 кило с грядки и личинок с ведро, ну хоть со всего огорода. Перекопала еще разок с го*ном, весной перекопаю еще разок с песком. Укрою полиэтиленом, может хоть под ним быстрее прогреется.
Свой климат и свою землю узнавать хорошо, но на это лет 5 уйдет, потому как климат меняется! До этого жара в 20 градусов уже в конце апреля стояла, а прошедшим летом 22 мая снег выпал! Одно лето ни одного солнечного дня, другое дождя ни капли и тепла 17 градусов, третье — новые выкрутасы.
А когда еще всякие Курдюмовы свою пургу на всю страну гонят, то вообще печаль для новичков!
ООО!!! Он ж светило! Сделаю так же! Результат — урожай потерян! Ищем другого светилу для потери урожая следующего года
Землю надо слушать, согласна! Но для этого надо иметь базу, знать что о чем сигнализирует и что к чему приведет. А вот таких книжек я пока не встречала.
Оксана, сочувствую. У меня песок — тоже не сахар. Какая реакция почвы? Для разрыхления глины я бы добавила опилки. Смешанные с мочевиной (иначе «уносят» азот) Лучше не хвойные. При кисловатой почве смешать с доломиткой. Песок — да, НО! Смешай глину с песком и залей водой — песок осядет на дно. Он хоть и «легче» глины, но только за счет воздушного пространства. Поэтому добавлять придется ежегодно. Или добавлять легкую органику, типа опилок. По весне нужно сделать «бражку с дрожжами» и пролить грядки. Дело в том, что микроорганизмы при жизнедеятельности выделяют тепло, ЭМ было бы еще лучше, но дрожжи для начала тоже сойдут и они в любом продуктовом имеются. Недели через 3 можно и ЭМ пролить, но к ней органика обязательна.
Ирина, реакция почвы была нейтральная до прошлого лета, сейчас закисло все. Доломит здесь не продается да и добавлять придется ну очень много. Песок бесплатный. Еще практически забесплатно вожу конский навоз, но все равно, даже ведро на метр квадратный это для глины очень мало, а 70 ведер в машину погрузить и привезти еще надо, у нас конечно фургончик-минивэн, но не грузовик же. Полтонны за раз максимум. Тут отловила 1,5 куба земли бесплатно отдавали, ездили 2 раза, чтобы забрать.
В идеале добавлять надо торф, но где же я 30 кубов возьму на мои 70 квадратов рабочей поверхности?
Компост по кубометру два за год накапливается.
Прошлой зимой все засыпала листовым опадом, много клена. Разлагается хуже, но должен был облегчить хоть чутка — фиг. Глина такая, что в руках не размять, местами тяпка просто не входит во влажную глину, так комья и лежат. Зато слизней наплодила! Тоже советов наслушалась
Опилок достать неоткуда, но переодически пережовываю весной ветки и вот этим же подсыпаю, но в саду, там еще веселее ситуация.
Пару грядок хорошо засыпала соломой, но она уже тоже «растворилась», нужно еще раз 5 повторить. В месте с соломой прилетела чернь (грибок), но вывелся сам, видимо спасибо триходерме и ЭМкам.
В апреле регулярно обрабатываю почву ЭМками для ускоренного разложения внесенной органики (в прошлом сезоне ТрихоПлант был) и для оздоровления. Но работать они конечно начинают с прогревом почвы. Дрожжи бесполезны — холодно. Дрожжами уже в июне пользуюсь. Так же Сияние, но в прошлом году больше фитоспорина нужно было, по этому Сияние отложила пока. Проблема в том, что за всем этим богатством надо в Россию ехать, а границы закрыты.
Микроорганизмы конечно тепло выделяют. Но не в том колличестве, чтобы защитить от +6. К тому же в результате ливней у меня плавали даже поднятые на 20см грядки, реально лужи стояли в накрытых и поднятых грядках. Снизу глина не пускает, а сверху капилярным эффектом всасывало наверх. Все гнило и кисло, все эмки смывало нафиг, как и жалкие попытки внести кальций.
Показательно урожайными были томаты (они любят кислинку) и малина
Оксана, когда мои родители начинали с садом, у нас была красивая розовая кирпичная глина. Повезло, правда, в том, что солончака не было (на одном конце нашего поселка земля постоянно блестит) У нас своя скотина была и весь навоз сваливался в огород. БОльшая часть, как правило — грядка с огурцами, остальное куда придется. Каждый год огород перекапывался — меня к этому не подпускали, поскольку сильно хилая была. В общем, на моей памяти глина — во дворе, а в огороде прекрасная черная почва. Песок туда не сыпалили. Что посоветую, если часто идут дожди и грядки замокают. Они у тебя уже сейчас приподнятые: сделай в нижней части грядок отверстия, чтобы лишняя вода могла стекать. Если реакция почвы была нейтральная — все в порядке, то что сейчас закислa — наверняка причина в подтоплении, пройдет. То, что с соломой появился грибок — закономерно: когда бедная микробиота, первыми появляются паразиты. ЭМ: у меня на Россию выхода практически нет, семена покупаю через прибалтийских «контрабандистов» (совесть за «нарушение законов» меня совершенно не мучает ), но ЭМ можно купить в здешних ИМ. Поначалу я покупала концентрат и мелассу и «разводила» сама. Фитоспорин, кстати, у «контрабандистов» тоже имеется — если есть интерес, могу скинуть в личку адрес. Кстати, кроме Курдюмова, есть еще прекрасные книги Геннадия Распопова. Он живет в Новгородской обрасти и условия поближе к твоим. Пишет более научно, чем Курдюмов (сразу видна профессия — врач), когда мои мозги отключались , переворачивала страницу со словами: «к деталям еще вернемся, когда уловим суть»
С нижней части грядок из дырок вода и подсасывается и в щелях, они же не сплошной кусок на 10 метров Эти короба утопают в воде на 3 — 5 сантиметров, местами в проходах вода была по щиколотку. То есть реально топило Предыдущие 2 лета были абсолютно сухими, в это лето видимо погода решила налить за все три года разом ))
Грибок пошел с поверхности соломы, она еще мульчой лежала, так что биота не причем.
А что такое меласса?
Здесь все довольно скудно, даже моноудобрений нет, только комплексные. Да и ценники ну ваще не гуманные. Только появились компостеры для пищевых отходов, ну ведра с крантиками. Композиция для них очень похожа на наши, но поллитра 40 — 50 евро! Если все закупать в Финляндии, то огород очень быстро перестанет быть выгодным и станет дорогим хобби коим и является для финнов.
Распопова знаю! Очень уважаю и даже одно время плотно с ним общалась здесь на сайте Талантливейший педиатр и садовод! Его компостным чаем регулярно пользуюсь тоже
Разве что в Новгороде все же лето чуть потеплее, но совсем чуть
Только арбузы здесь в открытом грунте конечно не вырастут. А остальное вообще полностью согласна с ним!
Оксана, попробуйте сделать дренажные канавы вокруг участка и вывести за территорию. Я совсем забыла, что первые год-два садила грядки в резиновых сапогах, стоя в воде. Муж быстро сделал дренажные трубы, и проблемы не стало. А так вода талая вода с вышестоящих участков шла через наш на дорогу и к речной протоке. Сейчас даже не вспоминаю.
Анна, по большому счету и по хорошему так и надо сделать. На поле предусмотрены дренажные канавы, но с моей стороны их нет, более того даже места под них нет. Участки размечены по 1 соточке, за моей сеточкой заборчиком тропина в пол метра и следующий заборчик. А для дренажной канавы нужен метр земли вдоль всего участка. Это раз.
У подруги тоже сотка с другой стороны, вокруг нее с двух сторон канава проходит, но вода не уходит, так и стоит. Они на участке маленькую венецию сделали, чтобы хоть как то. Но у них на сотке 4 грядки по пол метра и поместилось всего + пара стульев с грилем, а у меня 7 грядок по 10 квадратов. Это два.
Была идея проложить дренажные трубы, благо у нас они в строительных магазинах в открытом доступе. Но, черт возьми, глина! Она не сыпется, не копается! Она нарезается при определенной влажности. По верх этой глины дернина, которую как то обтрясти невозможно. На сотке я срезАла эту дернину лопатой вместе с глиняным основанием квадратами-кубами по ширине лопаты, складывала в мешок, волокла в сад в компост проложить слоями, адские тяжести, десятки ходок и мешков. 2 года работы! Вырыть траншею, заложить трубы и засыпать тем же песком конечно можно, но одной явно не хватит, подруга показала. А труд адский. Это три.
Ближайшая канава от меня через соседский участок. Соседка конечно против не будет, но копать на 10 метров больше, а я не экскаватр и даже не мужик. И мужик мой не против «умного» огорода, а в рабы-негры не записывался и пошлет меня в дали по бездорожью Ну примерно до вас ))) Это четыре.
Но русский человек всегда найдет решение и ЭТО радует
Есть у меня в огородных соседях один коммуникационный инженер на пенсии Вот он и подсказал умный выход, не самый простой, но мой муж а это согласился, а не сбежал с криками АААА! Ё!!! Опяяять!!! ))
У нас высоко водный горизонт стоит, буквально полметра- до метра вниз и первый водоносный слой! А это значит, что пробив вертикальную дырку-колодец какой нибудь трубой диаметром сантиметров 5 в диаметре я получу прямой сток воды в природную «канализацию». Дырку надо будет засыпать мелким гравием или вкрай песком. И таких дырок «набурить» в проходах хоть по 3 — 5 штук через каждые 2 метра можно! Это планы на следующий май, как только дармовой песок привезут )) Вот как то так
А то может к нам, на Дальний Восток? Моя бабушка из Эстонии, а мы вот здесь осели, и уезжать не собираемся.
От вас мужу до работы далековато ))
Ему видите ли международный аэропорт необходим и поменьше времени на перелет, чтобы часик и там ))
Уезжать отсюда мы несомненно планируем, но пока что нас крайне привлекают французкая Тулуза и испанская Валенсия
Тем более не заморачивайтесь с благоустройством нынешнего участка. Как мой муж каждую весну говорит: залью всё бетоном, и мангал в середине поставлю
Ага, мой муж тоже в мае кричит — все под асфальт! А как помидорки с огурчиками, так сразу говорит — еще сажай! На помидоры я вообще наркоман! Да и свекровь наркоманить помогает, нравятся ей черненькие и зелененькие помидорки
В этом году неурожай огурцов был, попросила мужа соленые купить. Сначала принес баночку 600грамовую, а сегодня вообще не нашел )) И перчики очень удобно и морозки в мультиварку перекладывать, а если покупать, так и не подойти! И супчики все по баночкам и ничего покупать не надо! Окромя картошки копеечной. А уж салатики вообще тещино спасенье! Мама с сестрой как приедут (ввозить ничего нельзя) нужно кормить. А так картошки наварил, салатиков и грибов наоткрывал, корюшку в апреле пойманную разморозил и королевский прием! Вместо всякой рутины прикупил лосося холодного копчения да сливочек на супчик, а сладкое из России можно пока, слава Богу И мы из бюджета не выпадаем и они счастливы
Травки всякие опять же 2,5 евро за 200 грамм не напасешся, а мы любим!
Впрочем пару грядок закатала под клубнику. Без тыквы с кабачками тоже никак, надо!
А уж про ягоды и говорить нечего! 125 гр малины 4 — 6 евро! 5 кило клубники 30 -40 евро, смородина 11 евро килограмм, крыжовник где то так же, а по вкусу кислятина подпорченная!
По этому не быстро но каждый год что то да делаем, ищем ка полегче да поленивее договориться с природой
Знаете какое счастье этим летом было? Первые 2 литра вишни собрали! Черешня первый раз зацвела, но оборвала пока. И мультияблони прижились! И пара абрикосов вроде нормально прижилась, а персик вообще и смех и грех! Елки обещались кооперативно снести, я и сунула персика в тени этих мастодонтов, чтоб прижился спокойно, а там как раз и снесут. Уже 2 года как растет, а елки не снесли И прекрасно так растет, уже с меня ростом! А был прутик одногодка 40 см.
Баба Яга в шоке!
А абрикос, как говорят, вообще растение-захватчик наподобие сорняка, легко приживает в сложных условиях и гасит всех вокруг. Мои пока маленькие, посмотрим.
Оксана, я рада за Вас! От дачи нужно получать удовольствие! Особенно если урожай имеет значение. Иначе — просто каторга. У меня когда первая редиска выросла, я так радовалась, что соседи прибежали узнать, что случилось.
А вот редиска у меня пока не очень то растет. У нас ведь в апреле заморозки заморозки и внезапно бух и +20 на пару недель. Редиска в цвет. Потом недельку дожди, еще недельку +7, потом опять +20. В общем пора завязывать ее в тепличку сажать, пусть в огородных льдах пробивается!
Каторга нам ни к чему, а вот дома психану, обижусь на всех и уползу на свой огородик ковыряться. Там успокоюсь и домой уже возвращаюсь с холодной головой и суровыми приказами ))
В этом году на НГ выпросила насосик автономный на аккумуляторе, чтобы не лейками таскать, а с шлангом бегать и теплой водой из бочки все поливать Я еще год наверно хвастаться буду!
И еще здорово наблюдать, как мои идеи расползаются по полю огородному Я в прошлом году листьями засыпала, в этом году смотрю несколько соседей то же сделали =) Может мои слизни к ним уползут зимовать У меня муж теплицу собрал, смотрю очень похожая конструкция и по соседству выросла
меласса — это отходы от сахарного производства, которые используются как питание при разведении ЭМ. Там не чистый сахар, а еще микроэлементы. У нас ЭМ в стоительном тоже по ценам заоблачным — пузырек 150-200 грамм 9-10 евро. Но там лучше и не брать. По ИМ литровая бутылка 8-9 евро. Концентрат порядка 25 евро/литр, а меласса довольно дешевая. Вместо нее можно и варенье использовать.
Про Курдюмова согласна, он сам после нескольких лет проповедования «Делай как я» признался, что ошибался, и нужно делать ровно наоборот, потому как климат везде разный. Вы в каком регионе живете? У меня стабильно дает урожай черемша в тени под деревьями, оставшаяся от прежних хозяев и многолетний лук. Сразу, как снег сойдет. Груши дальневосточные раз в 4 года просто заваливают урожаем (очень вкусное варенье для выпечки), свежими не ем, не люблю, очень терпкие, вишня войлочная каждый год по 8-10 ведер (делаю сок), виноград черный дальневосточный (сок, компот), актинидия, облепиха, жимолость. Это всё то, что не требует особого ухода, только обрезки. Малина ремонтантная — отлично, до октября Джоан Джей, Карамелька, Полка. На зиму режете под корень, картоном, соломой прикройте. Зимует. Клубника требует места и ухода. Опять же серая гниль с июля. Только самую раннеспелая. Короче, растения многолетние, приспособленные к нашим условиям. Яблоки, сливы, абрикос вывела, невкусные, болеют. В магазине и на адски жарком сухом юге вкуснее. А климат меняется… У нас если льет, то последние 10 лет просто заливает, есть солнце, нет солнца… Это лето тоже очень холодное и сырое, даже помидоры совсем безвкусные, хотя и много. Да, вам в каждой целенаправленно грядке создавать плодородную почву. У меня тоже тяжелый кислый суглинок. В каждую лунку — 1/2 л вермикулита, золу, яичную измельченную скорлупу, суперфосфат, рассаду выращиваю с вермикулитом. Раньше ранней весной очищала грядку граблями, рыхлила плоскорезом, поливала фитоспорином, затягивала полиэтиленовой пленкой. Перегной и навоз не добавляла ни разу. Земля прогревалась, сорняки шли в рост. Через 1-2 недели, перед посадкой пленку снимала, плоскорезом срезала сорняки, садила. Сейчас земля в грядках значительно улучшилась. Вермикулит сохраняется в огороженной грядке, хорошо разрыхляет почву. Да, лет пять училась. Сейчас просто не сажу, то что не растет, например, репку, редьку. Редиска растет отлично. По холоду, пока земля влажная. Выращивайте холодостойкие культуры. Лук, чеснок тоже не сажу, хватает черемши и многолетнего многоярусного лука. Да, он грубоват, но урожай стабильный ежегодный. Остальное — помидоры (не ниже 2 м ), баклажаны, перец сладкий — под черный спанбонд, земля прогревается, урожай стабильный, независимо от погоды и от урожая соседей за забором. Фасоль спаржевая (2 м), огурцы только местной селекции, грунтовые, тыква, кабачки хорошо растут, морковь, петрушка, укроп, руккола, салат, другая зелень… по необходимости. Может, Вам нужно поставить теплицу, или махнуть рукой на продовольственную программу и посадить цветы (кусты, деревья) — многолетники.
От вредителей хорошо помогают птицы. У меня их много. Они, конечно, любят и вишню, но мне оставшегося хватает с избытком. Статья же была о том, как сохранить землю от грибка и плесени. Я поняла одно, как только начинаешь что-нибудь или кого-нибудь травить, нарушается равновесие на участке. Гибнут черви, пчелы, птицы, микроорганизмы, которые контролируют равновесие в природе. Я тоже периодически нахожу и личинок майских червей, и медведок, и гусениц, и божья коровка прилетает, но это не катастрофично. Они как-то исчезают, не обливаю ничем. Божьих коровок один-два раза собирала руками в этом году. Потом они исчезли. До моих соседних грядок не добрались. У соседей съели всё, даже огурцы. Зато обливали химией всё лето. Говорят, что не съела фитофтора, доела божья коровка. Кстати, раньше, когда муж садил первые два года картошку, по науке, клубни обмакивал в какую-то химию, по срокам обливал от божьей коровки, от фитофторы, урожая не было от слова совсем. И червей в земле не было несколько лет. Сейчас вроде восстановилась земля.
Анна, Финляндия, считайте Санкт-Петербург, у нас очень схож климат с вашим Владивостоком, часто с Яной оттуда общались
У нас летом холодно, а зимой все больше сезон дождей но и морозов особо не было давно. На моей памяти самый низкий -28 был лет 7 назад. В прошлом году самый низкий -9 был в марте. Но этого хватило для полного уничтожения урожая жимолости, она с декабря с цветами стояла. А вот черешня с зелеными листиками пережила, как ни странно
Лук многолетний и прочие ягодки у меня растут, а вот актинидии как холодно и вызревания — длинны лета не хватает, как и винограду. Хочу заказать дальневосточные сорта, выписать от вас из Хабаровска. У нас только Московские продают, но где Москва, а где мы?!
Малину ремонтантную обрезать — вообще без урожая остаться! У нас первый урожай ремонтантной к июлю только созревает Второй может к ноябрю поспел бы, если бы не заморозки в сентябре ))
Так то я не жалуюсь и растет у меня все лучше чем у соседей Но промахи бывают, а подсмотреть что не так негде. У нас и яблоки и вишня растет. Репа шикарная, только проволочник замучал! Морковь больше не буду сажать, съедают под землей. А вот чеснок и лук растут прекрасно. Как чеснок выкапывала — был номер! Он глубоко просел, лопату не воткнуть, за веделье не выдернуть Раздалбывала тяжелой острой железной тяпкой и совочком подкапывала
Сажать по пленке или по ткани мне никак, у меня уплотнительные посадки С огурцами капуста, с арбузами горох и так далее
Парники на огородном поле ставить нельзя, у меня только тунели. Но у финнов новая шиза, полиэтиленовый только один, остальные тряпошные. Так что с местным маразмом тоже боремся. Под тряпкой холоднее и света не хватает катастрофически. У нас же даже в день летнего солнцестояния солнце в зенит не поднимается, градусах на 60 стоит над горизонтом.
Цветы — не дураки, расти тоже не готовы в нашей спарте Да и толку с цветов то? У нас помидоры в магазине по 6 евро, перцы в ту же цену, огурцы по 4 евро за кило.
Финны на огороде картошку с бобами сажают, а я смысла не вижу. Картошка 80 центов. А с бобов выхлоп копеешный. Вот фасолька — да! И двухметровая и обычная низенькая, но вся стручковая овощная
Божьи коровки вроде тлю едят? Они вообще хищники, их наоборот любить и привлекать вроде бы надо?
А вот на слизней и майского жука забить не могу. Кстати уверены что именно личинок майского жука находите, а не шмелей? У нас шмели тоже в земле зимуют, личинки очень похожи, тут главное не перепутать! Только шмели с теплом выходят на воздух, а майские 4 года в земле корни жрут.
Черви и земляные товарищи не гибнут, если я системником листья обрабатываю — гибнут только те, кто свой зуб поднял на мои растюхи От вылета цикадки нужно обязательно обработать, иначе фитоплазмоз и все, хана!
А фитофторы у меня тоже нет Хотя у соседей присутствует
И с червями проблем нет, с палец толщиной так и вьются. В этом году много погибло, не от химии, просто все плавало и черви просто задохнулись.
Я конечно согласна, что химией бездумно лить не надо. Но иногда без химии никуда. А подсказать надо или не надо некому.
У меня тут просто шикарный первый опыт на огороде был! Томаты чахли, дохли, сохли. Думала нематода, на всякий случай здесь спросила, тут эксперты за альтернариоз проголосовали. В общем и тем и другим обработала, а плодов как не было, так и не было.
А в этом году смотрю, та же картина, но только на сладких бифах, а на других сортах все чисто. Но не может же такого быть! Знаете что оказалось? Банальная нехватка калия! Земля пустая и сладкие салатные бифы тянут калия гораздо больше, чем остальные и мелкоплодные. А в первый год у меня только бифы и были посажены
Жаль об этом никто не пишет! Что один симптом может соответствовать десятку разных проблем. Когда на листьях голодание все же пишут — полейте мультиками! А я поливала! Только мультик в случае конкретного голодания не поможет, а может еще и ухудшить. Вот об этом тоже никто не пишет.
Огород похож на настройку сложного музыкального инструмента, но проблема в том что непонятно что за инструмент и известные инструкции как правило не очень то подходят…
Первый раз читаю, что божьи коровки капусту огурцы едят! Вообще-то они хищники! И главная их еда — это тля! Но никак не огурцы.
Вы их ни с кем не путает?
У нас 28-ми точечная, она жрет всё, её личинки тоже, хотя раньше они предпочитали пасленовые. Остаются только прутики.
Ааа!!! Вон о какой коровке речь. У нас такой нет, поэтому я и удивилась.
Прям сестра-близнец нашему колорадскому жуку Только вместо полосок, точечки. Но по прожорливости не отступает от колорада.
Я божьих коровок то же привечаю, у нас они едят только тлю.
А вы божью коровку ни с кем не путаете? Божьи коровки — хищники, в большинстве своем (их почти 6000 видов разных), и личинки и взрослые особи питаются другими насекомыми, в частности, тлей.
колорадский жук — коровка
Нет: колорадский жук — относится к жукам-листоедам, а божья коровка — к кокцинелли́дам.
виноват
По-научному — эпиляхна, и страшный вредитель, способный загубить весь урожай картофеля. В настоящее время коровка оккупировала все районы Приамурья
она
вот
вот
Ого! Хорошо, что у нас нет
Так вот ты какой, дальневосточный колорадский жук!
Я наверное одна такая ненормальная тут, кто Курдюмова не читал Краем уха что-то про него и про его методы слышала, но применять их у себя на все 100% не применяла, ибо у каждого, действительно, разный и климат, и почва и др.
Кому-то подходит одно, кому-то другое.
Меня вот всегда удивляет, когда пишут: у меня земля была, как камень, посеял(а) сидераты и на след.год земля, как пух!
Да не поверю я в это!!! Я сама много раз сеяла сидераты и постоянно мульчирую грядки, но пуха в них не обнаруживаю.
Точно так же, как и не вижу, чтобы за зиму полностью под слоем снега и при наших иногда 40-градусных морозах перегнивали напрочь растительные остатки сложенные в грядки осенью. Не реально это! Ибо червии микроорганизмы, которые перерабатывают органику в перегной работают при плюсовых температурах.
Я компост перекидываю в свои высокие грядки раз в 2 года. И даже за эти 2 года не весь компост полностью перерабатывается в перегной.
Милана, согласна, после сидератов, особенно горчицы земля становится как дёрн, не сажу, потому как мужу копать некогда, а у меня сил не хватает. Куда деваются растительные остатки, тоже не могу объяснить, но весной, в середине мая остаются только крупные фракции: стебли, ветки, шкурки бананов… Может, зимой птицы съедают… У меня это работает. В течение осени-зимы привожу из дома по 30 — 50 кг на каждую грядку (1м/7м). Отдельно ничего не компостирую.
Скорее не птицы, а мыши и зайцы.
Нет ни мышей, ни зайцев. Белка есть, бурундуки были, давно. Кошки и собаки деревенские наш участок контролируют, считают своим. Нехотя уступают на один день в неделю.
Анна, та же фигня, к весне остаются лишь сеточки от толстющих и твердых стеблей кабачков и тыквы, ну и от томатных одеревенелых тоже. Только стебельки баклажан так и стоят, как деревянные пеньки. А вся зелень растворяется. Если у вас снега много, могу предположить, что спревает и стекает в землю. У нас же регулярные оттепели, в конце ноября в +10 еще клубнику досаживала и грядки полола, сидератов досеяла Сейчас +3 +5 и сыро. Зелень просто денатурирует в слизь и стекает в землю Она же не стоит свежая и зеленая всю дорогу, посмотрите на салат испорченный А дождиком (или снегом стаивающим) все это смывает в землю.
Так что ни птицы и ни мыши в том не виноваты, все идет своим чередом в установленном природой порядке
Люда, не одна, со всеми пунктами твоего комментария соглашусь.
Саш, да вот не люблю я, когда начинают «лапшу на уши вешать». Здесь достаточно просто знать биологические и физиологические законы, которые изучают в школе. И даже высшего образования не надо.
А то мы тут обсуждаем, как работают грибы, что для созревания компоста нужна высокая температура и т.д.
И вдруг нам некоторые с упоением рассказывают, что покидали траву осенью на грядки, а весной от нее ничего не осталось, а только земля, как мягкая, пух и черная, как чернозем
Я все свои кусты мульчирую скоешнной травой. К осени там приличный слой набирается. Постоянно эту мульчу перемешиваю при рыхлении с почвой. И то за сезон она не перегнивает, а просто слеживается и только-только начинает перепревать. Так это летом, когда и тело и влажно, и черви копаются там с удовольствием (а червей у меня на участке столько, что хоть рыбаккам продавай!).
А вот зимой им откуда взяться, если они уходят вглубь и впадают там в анабиоз?
Если про лапшу — это в мой адрес, то врать не буду, земля — тяжелый кислый суглинок, черным никогда не был, черноземом тем более. Соседи делают традиционную компостную яму возле моего. Вонь стоит жуткая всё лето. Что и как у них там перепревает, и как они в этом копаются, не знаю, поставили глухой забор. Я делаю только то, что на моем участке работает. От бесполезных и неэффективных манипуляций отказалась. Кстати, почитала ваши публикации, со многим согласна на 100%. Грядки, которые я осенью после сбора урожая засыпала растительными остатками, стоят уже практически голые. Может, дело в высоте (толщине слоя). Солома, крупные стебли, корни, ветки сохраняются до весны. Весной это убираешь, и земля — рыхлая. Достаточно разрыхлить плоскорезом. А если земля зимовала не укрытая — сверху корка от дождей, как глина. И трещины от мороза. Если снега не было. Но чернозёма там нет ни при каком раскладе. Растительные остатки с кухни, которые привожу в течение зимы, за весну уходят в землю. И компостной кучи не надо. Всё сразу уходит в грядки. У меня так работает, у Вас — по другому. Через дорогу купили участок маме, она всю жизнь на земле, делает всё по науке. За огурцами — помидорами ходит ко мне, к неумелой горожанке. Сначала про мой участок говорила, что на этой помойке ноги ее не будет, смеялась надо мной, потом, что «новичкам» всегда везет, сейчас говорит, что мой участок — самый удивительный во всей деревне, и такого она ещё не видела. Те же семена, которые сажу у себя, даю ей. Ну не растет у нее, как бы умно она мне не рассказывала про розу ветров и инсоляцию. В остальное даже нет времени вникать.
Ну про лапшу я не только в ваш адрес, а в принципе! Я уже написала, почему я не верю, что за зиму трава перегноем становится. И меня в обратном не убедишь! Но это моё мнение, основанное не только на опыте, но и на научных данных.
Что касается отходов в компосте, то возможно они туда добавляют, пардон, свои испражнения из туалета?
Ведь даже от пищевых отходов вонь стоять не будет. МЫ ведь тоже некоторые пищевые отходы в компостную кучу выкидываем, никакой вони нет. А вот если туда выльешь настой куриного помета или остатки настоя травы, то да… некоторое время может запах держаться. Но я в таком случае сразу пленкой кучу накрываю.
А вот в цветники я сыплю только скошенную траву и ничего другого туда не кидаю, в отличие от моей снохи. Она в цветники все кидает: и пищевые отходы, и траву выполотую и т.д. Извините, но ее цветники больше похожи на помойку, чем на цветники. Я такое не приветствую.
Я лучше буду держать у себя компостную кучу, а потом раскидывать компост в грядки, чем жить в помойке.
из инета
отличается в разы
1. Интенсивность разложения растительных остатков, учитываемая по количеству CO, в почвенном воздухе, возрастает как с увеличением температуры, так и с увеличением влажности почвы. При наиболее высокой температуре (50° С) и наибольшем содержании воды (влажность 46,79%) выделяется в 40 раз больше СО2, чем при температуре 10°С и влажности 6,76%.
2. При возрастании температуры и уменьшении влажности интенсивность разложения растительных остатков имеет оптимальное значение при температуре около 30° С и влажности около 30% от веса почвы.
Мила, от зелени действительно ничего не остается по холоду и сырости, а вот земля мягче и чернее не становится
Понаблюдайте как портятся листья салата в холодильнике в упаковке, зелень превращается в коричневую жидкость, на грядке это стекает в землю и ничего действительно не остается.
А вот с перепреванием летом это странно. У меня мульча летом уходит за 2 — 3 месяца полностью, одна глина на поверхности остается… Я по мульче Сиянием поливаю, может сама в том и виновата конечно.
Ну да, они просто сгнивают. Кстати, еще одно доказательство, что за зиму практически ничего не перерабатывается — это листовой опад. У меня на участке три березы и несколько листопадных кустарников. Осенью они листья сбрасывают, а весной приходится их вычищать из цветников и с участка и складировать в компост. Перепревших листьев там единицы. Да и то они не столько перепревшие, сколько подгнившие, клеклые. Так что, сомнительное это утверждение, что за зиму из растительных отходов перегной образуется. Ну а Сиянием я только компост поливаю. Если его использовать под каждый куст, никаких кустов не захочешь! У меня роз только почти полста, полтора десятка гортензий и куча других многолетников, куда я траву подсыпаю.
Согласна
А поливать мне все равно надо. Земли как таковой в саду нет, строительное крошево с 10 см грунта поверх. Пересыхает все за неделю, если дождей нет.
У меня есть насадочка на шланг с емкостью, откуда содержимое в струю подается. Раньше в ней удобрение для газона жидкое продавалось, а теперь я эту насадочку и в хвост и в гриву пользую
Ну поливать-то мы все поливаем. Просто, если каждый раз сиянием пользоваться, то никаких денег не хватит. У нас упаковка Сияния стоит больше ста рублей. Ее хватает на 2 раза пересыпать компост.
Мила, Сияние разное быват, у нас 1, 2, 3 и еще жидкие всякие. 1ка замачивается в стакане и разводится на какое то большое колличество литров, внутри 5 пакетов на 5 раз. Но единичка самая дорогая. 2ка по моему для зеленых настоев и компоста, а 3ка для засыпания в землю. Могла перепутать 2ку и 3ку. Я в поливы и 1ку заряжаю и зеленые настои и жидкие варианты
Но конечно да, если 100 рублей деньги, то это конечно неподъемно. Нам проще в материальном плане, я приехав в Петербург могу закупить химии и удобрений всяких тысяч на 5 — 8, это сообветствует нашим 100еврам, а у нас на 100 евро можно только пару кило комплексного удобрения купить. Я по осени 2 мешка извести взяла, с магнием и без, потратила что то около 70 — 80 евро. А что делать, в Россию не выехать. На эстонском сайте наши азофоски и калии сернокислые 900гр ураковочка 8 евро с копейками стоят, а в нашем Леруа я их за 80 — 100 рублей куплю.
Да я это знаю. У меня все три есть. Единичка для подкормки растений, а не для компоста.
Для компоста тройка, а двойка для улучшения микроструктуры почвы. Я его добавляю в грунт, который готовлю для рассады.
А, ну вот, я двойку и тройку путаю, одна синяя, второя красная (каёмочка). А единичка да, для ускоренного разложения органики в земле, для подкормки растений. Вот ей и поливаю, мульча растворяется за пару месяцев.
Там композиции бактериальные везде разные
Я единичкой только опрыскиваю для подкормки. Для мульчи ее использовать — слишком дорогое удовольствие.
Оксана, я мульчу Сиянием не поливаю. У меня нет цели, чтобы она быстрее перепрела. Для меня важно, чтобы земля была под ней влажной и рыхлой, а чем толще слой, тем лучше. Я её приподнимаю, а там жизнь кипит Червяки сыты и потихоньку её перерабатывают, а это вот уже для растишек самый главный корм. При разложении мульчи плюсом выделяется углекислый газ и это прямо около растений вот и ещё плюс, что это происходит на грядке, а не в компостной куче. Но это конечно моё понимание того, что объясняют умными словами.
Елена, все правильно понимаете!
У меня не земля под некоторыми кустами, а либо серая глина либо строительный мусор. Мне нужно слой плодородный наращивать. Вот и польуюсь Компост компостируется прямо под кустами
Оксана, да, холодная зима без оттепелей — наше спасение. Но не стало снега. Совсем. Земля стоит черная. Еще 6-8 лет назад наметало в человеческий рост. Что будет дальше, даже не хочу задумываться. Я была в Карелии в 2004 году, в июне. Прохладно. Да солнце неяркое, глазам приятно, природа удивила своим спокойствием. Да, от нашего климата отличается. Солнца, на мой взгляд, маловато. Летом у нас влажные джунгли, зимой — резкий, пронзительный холодный ветер. А у Вас личный участок рядом с домом, или в составе общественного, как на Вас может повлиять мнение соседей? Вот моих соседей бесит моё присутствие на участке, потому как неэстетично выглядят замульчированные грядки, и мои высокорослые помидоры на металлопластиковой арматуре, И когда они бьются в очередном приступе ненависти, я просто вызываю милицию. Вы человек думающий, скоро всё поймете про свой участок, всё у Вас получится. За 1-2 года в условиях меняющегося климата трудно сделать вывод, только опытным путем. кстати, как Вы выкапывали чеснок, так я первый год выкапывала морковку, не земля, а бетон. 2 рядка по 7 метров, не уставала так за все лето. Но постоянно добавляю вермикулит, золу, яичную скорлупу, растительные остатки. Земля в грядках стала значительно лучше. Опилки, как Вам советовали, сыплю весной толстым слоем в междурядья, поливаю карбамидом, проросшую траву скашиваем, оставляем там же. Осенью все это поднимаю на грядки, закрываю их на зиму. Почти все уходит в землю. Весной остаются только крупные фракции, их рано убираю, чтобы земля начала прогреваться.
От уплотнительных посадок отказалась. Это требует прополки. У меня нет столько времени на дачу. 1 день в неделю максимум. Только морковка/редиска/корневая петрушка/зелень. Божья коровка у нас — это страшное зло. Сжирают всё. Подчистую. Видимо, вместе с тлей. Но у меня растительности столько, что коровки, похоже, дохнут от обжорства. С крайних грядок внутрь не попадают. Муж, конечно, говорит, что птицы их не едят, но, значит, кто-то другой ест. Слизни если появляются, то появляются и лягушки. Я их берегу, не обижаю. Шмелей у нас нет, но очень много шершней, они питаются падалицей с груш, пытаются жить в нашем доме. И, кстати, часть грядок у меня слеплена «На скорую руку», шифер просто вставлен внахлест, в землю не углублен, лишняя вода вытекает из всех щелей. Они были сделаны «временно», но оказались самыми долговечными. А капитальные грядки постоянно разрывает зимой из-за пучения влажных грунтов. Каждый год ремонтируем.
Удивили соседями! А им -то какое дело до ваших замульчированных грядок?
А им, когда выпьют, эстетику подавай. Опять же, просим до 4 утра не орать и музыку выключать. А у них душа простора просит! Мешаю я им много чем еще там заниматься. Бухарик работоголику не товарищ.
эстеты, блин!
Да уж, везде свои проблемы и даже то что есть у нас легким не назвать. Хочешь не хочешь а поработать придется
У меня около дома сад, причем большая часть на общественной территории. Там несколько мачтовых осин снесли. Проплешина не красивая, а я быренько все забесплатно засадила плодовыми, из России притянутыми Так как в кооперативе одни старички и им подавая главное деревья, то они разрешили. На урожай пока никто не претендует. А кто начнет, предложу оплатить расходы на все это безобразие Впринципе когда оно все сетками обставлено и завешено тоже никакой эстетики, но пока не вякали.
Еще рядом с домом аля сотка личной земли, но том цветочках и шелковицах поместились лишь недотеплички общей площадью в 3 кв.м. Но вообще огород около дома нельзя — не принято.
Зато дальше по улице через 3 дома наши официальные огородные поля, наше Поле Чудес начинается Очень удобно мы перееехали Там можно взять сотку в аренду, 50 евро в год, вода подведена. Жаль на 1 человека 1 сотка разрешается. Вот там у меня огород и приключения с глиной. Соседи ничего, но есть правила арендатора, например полиэтилен только на 1 тоннеле и никаких теплиц.
Я злостный нарушитель Поставила гибрид теплицы и тоннеля С одной стороны высокий в рост, а с другой всего на 1 грядку Пока что записали в туннели и не придираются, но полиэтилен однозначно на нем.
Компостные кучи на огородах запрещены (в канавах водяные крысы живут и змеи, для них кучи — рай!) по этому что попало на грядки, то там и осталось. Летнюю мульчу просто там на грядках и закапываю.
В этом году под клубнику грядку подняла торфом и говном, отсыпала рядами, в междурядия говно до полного выравнивания. Посмотрим что будет.
Земля конечно становится помягче, но медленно. А ливни все в бетон склеивают. Копать было ооочень жалко! На старой помидорной грядке капнув нашла тонкие ниточки грибницы, я активно триходерму и другие грибы симбиоты засеваю, вот кто то пошел, а я его на лопату А что делать, если земля — бетон?
Слизни у нас лесные, с ладонь длинной, как выводок пошел, так все! Туши свет, пиши пропало! Лягухи улиток едят, слизней не едят. Ящерицы есть и змеи имеются, но слизней от этого не меньше.
Прополки у нас не очень много, в основном пырей да осот. Я особо не парюсь, за все лето 1 — 2 раза полю. А рыхлить все равно надо, хочешь — не хочешь. Темно и холодно, растет все медленно, даже сорняки )) А когда урожай собран, под зиму уже полю с лопатой вынимая корни и засеваю сидератами, в этом году горчичка

Вот тахих вот 7 коробов на моей сотке поместилось
Вот тахих вот 7 коробов на моей сотке поместилось

А это теплички около дома, тоже слезы
А это теплички около дома, тоже слезы
Оксана, какое у вас всё прям как на картинке, маленькое, аккуратненькое. Да, это точно для удовольствия. У нас конечно, совсем другие площади… Отправляю фото, как мы иногда добираемся на дачу В 2013 году этот квест назывался: «Ты всё лето полол? Теперь попробуй доберись и собери урожай!».





Ну вот эта картина у меня на грядках была в этом году
А вообще под дугами это самый конец грядочки, она на 10 метров тянется в метр шириной и таких 7 штук а огороде
Но к сожалению только сотка в руки И муа не уговорить на еще, чтобы на него сотку взять
Оксана, молодец Ваш муж! Кто-то должен здраво мыслить. Вот меня муж не смог остановить вовремя, уже 65 соток, и всё мало. А, нет, от 25 соток справа он меня удержал
Анна, 65 соток это же какой сад можно устроить! И не ону теплицу промышленную воткнуть и продаваться радостно на рынке сель.хоз. продукции
Здесь немножко другая экономика. 50 соток с видом на протоку и монастырь взяли родителям, поставили дом, там аллеями и голубые ели, и манчжурские орехи, и липы, и кедры, и сакура, и гортензии, и живые изгороди т.д. Но пока только растёт. Сажу по мере возможности. Там всё под газон и никаких грядок в будущем. А 15 соток через дорогу — огород для меня. Я там на грядках медитирую. И чтобы никого рядом. Хорошо снимает стрессы от городской жизни. Теплицы не хочу, урожая всегда с избытком. И вообще мы столько не съедаем
Пространные рассуждения без конкретики: примерно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ничего полезного для опытного огородника. А для начинающего только опасность полной дезориентации, что делать и как.

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