Болезни растений почти целиком грибы, что и подтверждает преимущества тех перед иными микробами. На них и сосредоточимся. Работают вредные грибы по-разному: одни едят живые ткани растений, другие — только предварительно умерщвленные. Отсюда и разница в подходах.

MaxNokia Помогите определить болезнь эустомы и мальвы Вопрос от нашей подписчицы Гузели: У меня проблемы в саду! Эта неясная мне болезнь. Распространяется, растения высыхают. У меня так вся эустома высыхает сейчас. А теперь еще и мальва. Я даже не пойму, что это за заболевание? Лечила и фундазолом,...

user_6455 У нас черная ножка и корневая гниль на саженцах. Как с ними бороться? У нас черная ножка и корневая гниль на саженцах, некоторые спецы наши говорят, что это рак корней. Подскажите, как с ними бороться. Жалко карликовые саженцы.Помогите.

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